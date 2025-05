Historische Ereignisse am 19. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 19. Mai jährt sich ein besonderes Ereignis, das nicht nur in technischer Hinsicht als Meilenstein gilt: Im Jahr 2004 bestätigte das Landgericht München I als erstes Gericht weltweit die Rechtswirksamkeit der GNU General Public License – ein Urteil, das bis heute die Open-Source-Softwarelandschaft prägt. Doch auch andere historische Momente werfen am heutigen Tag ein Schlaglicht auf gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Wandel.

1780 – Dunkler Tag über Neuengland

In weiten Teilen von Neuengland und Teilen Kanadas wurde es am 19. Mai 1780 tagsüber plötzlich dunkel. Der sogenannte „Dark Day“ versetzte viele Menschen in Angst und Schrecken. Augenzeugen berichteten von einer dichten Finsternis, die Kerzenlicht am helllichten Tag nötig machte. Trotz zahlreicher Theorien – von Waldbränden bis hin zu ungewöhnlichen atmosphärischen Bedingungen – konnte die genaue Ursache nie eindeutig geklärt werden.

1845 – Letzte Reise von Franklin ins Ungewisse

Der britische Polarforscher John Franklin stach mit den Schiffen Erebus und Terror in See, um die sagenumwobene Nordwestpassage zu finden. Es wurde seine letzte Expedition: Die Hauptschiffe verschwanden spurlos, lediglich das Versorgungsschiff kehrte zurück. Jahrzehnte später fanden Forscher Hinweise auf die dramatischen Ereignisse und das tragische Ende der Besatzung.

1849 – Ende der Neuen Rheinischen Zeitung

Die von Karl Marx geführte Neue Rheinische Zeitung stellte am 19. Mai 1849 ihr Erscheinen ein. Das Blatt galt als Sprachrohr der revolutionären Bewegung im Zuge der Märzrevolution. Mit dem Scheitern der Aufstände in der Rheinprovinz verlor die Zeitung ihre politische Grundlage und wurde verboten.

1872 – Beginn des Straßenbahnbetriebs in Frankfurt

Mit Pferdewagen nahm die erste Straßenbahnlinie Frankfurts ihren Betrieb auf. Die belgische Frankfurter Trambahn-Gesellschaft verband Bockenheim mit der Frankfurter Innenstadt und legte damit den Grundstein für das heutige Nahverkehrsnetz der Stadt.

1883 – Buffalo Bill begeistert mit Wildwest-Show

William Frederick Cody, besser bekannt als Buffalo Bill, führte in Omaha erstmals seine spektakuläre Wildwest-Show auf. Sie vermischte Realität und Legende des amerikanischen Westens und wurde zum Welterfolg.

1889 – Gründung der Carl-Zeiss-Stiftung

Der Physiker Ernst Abbe legte mit der Gründung der Carl-Zeiss-Stiftung den Grundstein für eine Institution, die bis heute Wissenschaft und Forschung fördert. Zwei Tage später wurde die Stiftung offiziell genehmigt.

1901 – Lebensmittelverband nimmt seinen Anfang

In Frankfurt gründete sich der Bund Deutscher Nahrungsmittel-Fabrikanten und -Händler – der Ursprung des heutigen Lebensmittelverbands Deutschland. Ziel war die Interessensvertretung der Branche in Zeiten wachsender Industrialisierung.

1903 – Buick Motor Company entsteht

David Dunbar Buick gründete in Michigan die nach ihm benannte Automobilfirma. Buick sollte eine der Grundsäulen des späteren General Motors-Konzerns werden.

1912 – Erster offizieller Postflug in Deutschland

Zwischen Mannheim und Heidelberg startete die Reichspost ihren ersten Postflug. Damit wurde ein neues Kapitel in der deutschen Kommunikationsgeschichte aufgeschlagen.

1921 – Emergency Quota Act in den USA

Mit dem „Emergency Quota Act“ reagierten die USA auf die hohe Einwanderung nach dem Ersten Weltkrieg. Das Gesetz legte erstmals feste Obergrenzen für Einwanderer nach Herkunftsland fest und markierte den Beginn einer restriktiveren US-Migrationspolitik.

1962 – Marilyn Monroe singt für Kennedy

Bei einer Gala zu Ehren des US-Präsidenten John F. Kennedy im Madison Square Garden sorgte Marilyn Monroe mit ihrem Auftritt für Aufsehen. Ihr sinnlich gehauchtes „Happy Birthday, Mr. President“ wurde zu einem der ikonischsten Momente der Popkultur – und gleichzeitig ihr letzter öffentlicher Auftritt.

1965 – Tod der Schildkröte Tuʻi Malila

Mit etwa 188 Jahren starb auf Tonga die Strahlenschildkröte Tuʻi Malila, ein Geschenk des Seefahrers James Cook an die königliche Familie. Sie zählt zu den ältesten jemals dokumentierten Tieren der Erde.

1969 – Helmut Kohl wird Ministerpräsident

Nach dem Rücktritt von Peter Altmeier wurde Helmut Kohl zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt. Es war der Beginn einer politischen Karriere, die ihn später bis ins Kanzleramt führen sollte.

1983 – Bundestag setzt Flick-Untersuchungsausschuss ein

Der Bundestag beschloss auf Antrag der SPD die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Flick-Spendenaffäre. Der Skandal um verdeckte Parteispenden erschütterte die Republik und warf ein Licht auf die Nähe von Politik und Wirtschaft.

1993 – Heide Simonis schreibt Geschichte

Mit Heide Simonis wurde erstmals eine Frau Ministerpräsidentin eines deutschen Bundeslandes. Ihre Wahl zur Regierungschefin in Schleswig-Holstein markierte einen Meilenstein in der Gleichstellung in der deutschen Politik.

2004 – GPL wird juristisch bestätigt

Ein Paukenschlag für die Open-Source-Community: Das Landgericht München I erklärte am 19. Mai 2004 die GNU General Public License für rechtsverbindlich. Damit war klar: Auch freie Software unterliegt klaren Nutzungsbedingungen, die gerichtlich durchsetzbar sind.

2009 – Gründung von RB Leipzig

In Sachsen wurde der Fußballverein RB Leipzig ins Leben gerufen. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich der Club von der fünften Liga in die Bundesliga und zählt heute zu den Topteams des deutschen Fußballs.

Diese vielfältigen Ereignisse zeigen eindrucksvoll, wie bedeutend der 19. Mai in ganz unterschiedlichen Bereichen war – von dunklen Naturphänomenen bis zu hellen Momenten in Wissenschaft, Politik und Popkultur.

