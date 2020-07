Homburg – Innenstadt: Trinkgeldkasse in Buchhandlung geklaut

Homburg (SL) – Am Dienstag, 21.07.2020, gegen 16:05 Uhr, wurde in einer Buchhandlung in der Homburger Innenstadt eine Trinkgeldkasse entwendet.

Eine fünfköpfige Personengruppe, davon drei Erwachsene (ein Mann und zwei Frauen) und zwei Kinder, begaben sich in die Buchhandlung. Dort verwickelten der Mann und eine der Frauen die Verkäuferin in ein Beratungsgespräch, während die zweite Frau eine Trinkgeldkasse vom hinteren Servicebereich entwendete.

Alle Personen verließen danach fluchtartig das Geschäft, ohne der Aufforderung der nacheilenden Verkäuferin zum Stehen bleiben Folge zu leisten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und den Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Homburg