Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

In der süßen Falle: Was Sie über Zucker wissen sollten

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Bayern, Blog-G, Buntes, Deutschland-News, Essen und Trinken, Gesellschaft, Thema Gesundheit, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Zucker-Ernährung-Gesundheit-süße-Falle-Insulin-Insulinspiegel-WHO

In der süßen Falle: Was Sie über Zucker wissen sollten – Baierbrunn (ots) – Für viele beginnt das süße Leben bereits morgens. Ein Marmeladentoast zum Frühstück, ein Fruchtjoghurt als Zwischenmahlzeit – schon ist die empfohlene Höchstdosis an Zucker überschritten. Eigentlich braucht der Mensch keinen Zucker im Essen – bekommt er ihn aber, will er schnell mehr davon. „Wir beginnen gerade erst zu verstehen, dass es im Körper Signalwege zwischen Darm und Gehirn gibt, die uns sehr rasch auf Zucker programmieren“, erklärt Prof. Dr. Andreas Pfeiffer, Stoffwechselexperte vom Universitätsklinikum Charité, im Apothekenmagazin „Diabetes Ratgeber“.

Wenn Insulinspiegel in die Höhe schießt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät, nicht mehr als 25 Gramm freien Zucker pro Tag zu essen. Gemeint ist damit vor allem die Süße, welche die Industrie oder auch wir selbst Nahrungsmitteln zusetzen. Tatsächlich essen Menschen in Deutschland im Durchschnitt dreimal so viel. Zu viel Zucker fördert Übergewicht und damit auch Diabetes Typ 2 – und zwar nicht nur dann, wenn man ihn deutlich herausschmeckt, wie etwa bei süßem Gebäck, sondern auch, wenn er sich unbemerkt in einem Baguette oder einer Portion Pasta verbirgt.

Rezepte zum Abnehmen und Schlemmen

Die in Lebensmitteln enthaltene Stärke wird im Darm aufgespalten und gelangt als Glukose ins Blut. Erhöht sich dort der Zuckerspiegel, wird das Hormon Insulin ausgeschüttet. Es funktioniert wie ein Schlüssel, der die Tür zu den Zellen öffnet, damit diese Zucker aufnehmen können. Eigentlich eine lebenswichtige Aufgabe, problematisch ist es jedoch, wenn der Insulinspiegel allzu rasant in die Höhe schießt. Etwa wenn man Zucker in leicht verfügbarer Form konsumiert, also beispielsweise als Limo oder in Form von Weißmehlprodukten. Schleust das Insulin die Glukose aus dem Blut in die Zellen, sinkt der Zuckerspiegel stark ab. Das macht hungrig – und fördert Übergewicht.

Überall versteckt sich heute Zucker

Inzwischen sind in Deutschland fast zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen übergewichtig. „Lange galt Fett als Hauptschuldiger an dieser Entwicklung“, sagt Prof. Dr. Stephan Martin, Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums in Düsseldorf, im „Diabetes Ratgeber“. Ein Anti-Fett-Hype begann, weitgehend unbemerkt verschwand Fett aus vielen verarbeiteten Lebensmitteln und wurde durch den Geschmacksträger Zucker ersetzt. Ketchup, Joghurt, Gewürzgurken – überall versteckt sich heute Zucker, häufig verborgen hinter Begriffen wie Dextrose, Maissirup, Melasse. Selbst Wurst oder Fertigpizza enthalten oft Zucker.

Martins Empfehlung für eine gesündere Ernährung: ein Leben mit wenigen Kohlenhydraten. In einer Untersuchung, die Martin durchgeführt hat, verloren Testpersonen an Gewicht, allein indem sie statt herkömmlichen Brotes eines mit viel Eiweiß aßen. So eine Umstellung ist nur ein kleiner Schritt in der täglichen Essensroutine. Aber schon ein großer Gewinn für den Blutzuckerspiegel!

Holger Korsten ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberatung

Das Apothekenmagazin „Diabetes Ratgeber“ 11/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook und Instagram.

***
Text: Wort & Bild Verlagsgruppe – Gesundheitsmeldungen

Das könnte Sie auch interessieren ...

Gefühle verstehen - Heilung ermöglichen: Ankerland-Filmcafé zeigt „Alles steht Kopf“

Messerverbotszonen Karneval Köln: Sicherheitskonzept oder schlechter Scherz?

Die Influenza ist keine harmlose Erkältung

Herbst-Graffiti oder -Chiffren

Bayern-Schock: In 275 Schulklassen in Bayern kein einziges Kind mit deutscher Muttersprache

Weihnachtsmarkt Magdeburg abgesagt - Staat kapituliert beim Thema Sicherheit

Deutschlands Energie- und Wirtschaftskrise: Warum grüne Ideale und Realität immer weiter auseinanderdriften

Sozialverband VdK: Große Mehrheit bei Civey-Umfrage: Alle sollen in die gesetzliche Rente einzahlen

Podcast: Hannover macht das! Folge 3: Obdach- und Wohnungslosigkeit

Grippewelle 2025: Wer sich jetzt impfen lassen sollte

Die beliebte "HamburgTeddy" findet am 30. November 2025 bereits zum 29. Mal statt!

Weihnachtsmärkte erhalten, Sicherheit gemeinsam gewährleisten“ - OB Conradt fordert Entlastung der Kommunen bei Sicherheitskosten

Martinsumzüge in NRW abgesagt - Wenn Sicherheit die Laternen löscht

RAPUNZEL - Das märchenhafte Musical - Weltpremiere 2027

Gänseessen im Ratinger Brauhaus

DPolG begrüßt Verbot Muslim Interaktiv - Wendt fordert weitere Schritte zum Schutz der Demokratie

Schlagworte: #12.11.2025 #Aktuell #Blutzuckerspiegel #Darm #Darmgesundheit #Dextrose #Diabetes Ratgeber #Diabetes Typ 2 #Ernährung #Gesunde Ernährung #Gesundheit #Gesundheitspolitik #Gesundheitstipps #Gesunheitsnews #Glukose #Insulin #Insulinspiegel #Kohlenhydrate #Maissirup #Medizin #Melasse #Nachrichten #News #Ratgeber #Übergewicht #Was Sie über Zucker wissen sollten #Weißmehlprodukte #Weltgesundheitsorganisation #wenig Kohlenhydrate #WHO

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com