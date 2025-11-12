Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Statement der CDU-Fraktion zum 70. Gründungstag der Bundeswehr

Statement der CDU-Fraktion zum 70. Gründungstag der BundeswehrSebastian Lechner, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion Niedersachsen, zum 70. Gründungstag der Bundeswehr:

„Seit 70 Jahren steht die Bundeswehr für den Schutz unserer Freiheit und für den Dienst an unserer Demokratie. Tausende Soldatinnen und Soldaten haben – oft unter schwierigsten Bedingungen – nicht nur in der Landes- und Bündnisverteidigung Verantwortung übernommen, sondern auch in den Auslandeinsätzen auf dem Balkan, in Afghanistan, in Mali, im Irak und an vielen weiteren Einsatzorten. Wir erinnern an die Gefallenen und die Verwundeten. Ihr Einsatz und ihr Opfer mahnen uns, wie kostbar Frieden und Freiheit sind.

Niedersachsen ist das Bundeswehrland Nummer eins: Mit bedeutenden Standorten, Ausbildungszentren, Truppenübungsplätzen und einer starken Verzahnung von zivilen und militärischen Strukturen. Die Bundeswehr ist in Niedersachsen zu Hause und ein prägender Teil unserer Heimat.

Angesichts der russischen Aggression gegen unsere Friedensordnung ist die Bedeutung von Landes- und Bündnisverteidigung heute wieder so klar wie selten zuvor. Wir stehen fest zur NATO, zu unseren internationalen Partnern und zu einer Bundeswehr, die personell gut aufgestellt, modern ausgerüstet und einsatzbereit sein muss.

Wir sagen heute aber vor allem eines: Danke. Danke an alle Soldatinnen und Soldaten, an die Reservistinnen und Reservisten, an die zivilen Beschäftigten und an ihre Familien. Danke für ihren Dienst an unserem Land.“

Text: CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag

