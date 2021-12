Kaiserslautern – Aktueller Hinweis: Städtische Wertstoffhöfe zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet

Sonderleerung der Müllabfuhr am 05. Januar.

Kaiserslautern – Am 24. und 31. Dezember 2021 sind die städtischen Wertstoffhöfe in der Daennerstraße 17 und Siegelbacher Straße 187 geschlossen. Der Wertstoffhof in der Pfaffstraße 3 nimmt an diesen Tagen von 08:00 bis 14:00 Uhr Abfälle entgegen. Vom 27. bis 30. Dezember haben alle drei Wertstoffhöfe zu den regulären Zeiten geöffnet.

Darüber hinaus wird sich mit Jahresbeginn in einzelnen Straßen im Stadtgebiet der Abfuhrtag für die Restabfallbehälter ändern. Um bis zum ersten Sammeltermin im neuen Jahr ein verlängertes Abfuhrintervall zu vermeiden, führt die Stadtbildpflege in einigen Stadtteilen am 05. Januar 2022 eine Sonderleerung durch. Dies betrifft etwa 50 Straßen im Bereich Eselsfürth, PRE-Park und in der Innenstadt.

Alle Abfuhrtermine können dem Abfallkalender 2022 entnommen werden. Dieser wird vom 20. bis 24. Dezember an alle Haushalte und Gewerbebetriebe verteilt. Außerdem sind die Termine unter www.stadtbildpflege-kl.deund in der Stadtbildpflege-App abrufbar.

