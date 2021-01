Kaiserslautern – Im Dezember 2020 wurden im städtischen Fundbüro folgende Gegenstände abgegeben:

19 Schlüssel, vier Mobiltelefone, eine Halskette, zwei Ringe, ein Ohrring, ein kabelloser Kopfhörer, ein Fotoapparat sowie ein Bargeldbetrag.

Eine aktuelle Übersicht über die bei der Stadtverwaltung eingegangen Fundsachen können jederzeit über das Online Fundbüro Deutschland unter www.kaiserslautern.de/fundbueroeingesehen werden.

Aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen gilt: Verlorene Gegenstände können von ihren Eigentümern nach vorheriger Terminvereinbarung beim Fundbüro im Rathaus Nord abgeholt werden. Finder werden hingegen gebeten, Fundgegenstände vorab dem Fundbüro zu melden oder in den Briefkasten zu werfen. Auskünfte erteilt das Fundamt unter der Telefonnummer 0631 365-2451 oder per E-Mail an fundbuero@kaiserslautern.de.

