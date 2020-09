Kaiserslautern – Stadtradeln: Jeder Kilometer zählt – Radfahren für den Klimaschutz – Mitmachen lohnt sich!

Kaiserslautern – Für die gut 60 Radfahrerinnen und Radfahrer, die sich auf den Rathausvorplatz letzten Freitag eingefunden hatten, läutete Beigeordneter Peter Kiefer zusammen mit der Kreisbeigeordneten Gudrun Heß-Schmidt den Start für die diesjährige Stadtradeln-Aktion ganz klassisch mit einer Fahrradklingel ein. Bereits zum 12. Mal ist Kaiserslautern beim bundesweiten Wettbewerb zur Förderung des Radverkehrs mit dabei. „Wir haben in den letzten Jahren bereits viele Verbesserungen für das Radfahren vorgenommen, da wollen und werden wir in den nächsten Jahren weiter dran bleiben“, so Kiefer. Gerade in der Innenstadt seien vielen Strecken mit dem Rad gut zu bewältigen. Oftmals komme man dabei schneller voran, als mit dem Auto, da langwierige Parkvorgänge entfielen.

„Die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn wir unser Mobilitätsverhalten hinterfragen. Stadtradeln zeigt auf, dass Radfahren viele Vorteile bringt und fordert den stetigen Ausbau der vorhandenen Infrastruktur“, erklärt der Beigeordnete. Nur, wo man gut und sicher auf dem Velo vorankomme, könne man auf ein steigendes Nutzerverhalten hoffen. Bei der Aktion kommt aber auch der Spaß nicht zu kurz. „Der Wettbewerbscharakter unter den Teams beflügelt regelrecht! Da macht Radfahren noch mehr Freude“, ist Kiefer überzeugt, der als Teamkapitän die „Stadtradler“ anführt.

Bis zum 15. Oktober kann und darf jeder noch mitmachen. Viele kostenlose Radtouren für Anfänger und Fortgeschrittene werden während der Aktion angeboten. Alle Informationen sind unter www.stadtradeln.de/kaiserslauterneingestellt. Unter den Teilnehmern werden attraktive Preise verlost.

____________________________________________

Stadtverwaltung Kaiserslautern

Büro des Oberbürgermeisters

– Pressestelle –

Willy-Brandt-Platz 1

67657 Kaiserslautern