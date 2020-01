Saarbrücken / Saarland – Traditioneller Narrenempfang in der Staatskanzlei am ersten Sonntag im neuen Jahr

Erstellt in

Saarbrücken / Saarland – Traditionsgemäß halten die Narren am ersten Sonntag nach Neujahr wieder Einzug in die Staatskanzlei.

Ministerpräsident Tobias Hans wird die rund 350 Närrinnen und Narren am Sonntag (5.1.20) in den Räumen der Staatskanzlei begrüßen. Der traditionelle Empfang für den Verband Saarländischer Karnevalsvereine (VSK) beginnt um 11.11 Uhr. Der VSK, dem 173 saarländische und 5 französische Vereine mit rund 32.500 Aktiven angehören, ist einer der größten musisch-kulturellen Landesverbände des Saarlandes.

In diesem Jahr nehmen Vertreterinnen und Vertreter von 144 Vereinen am traditionellen Narrenempfang in der Staatskanzlei teil, darunter drei Kinderprinzenpaare und 65 Prinzenpaare.

Pünktlich um 11.11 Uhr steht das „Lauterer Artillerie Korps“ vor der Staatskanzlei Spalier und begrüßt den saarländischen Regierungschef mit 11 Böllerschüssen. Nach dem karnevalistischen Begrüßungssalut folgt der Einlass der Närrinnen und Narren in die Festhalle der Staatskanzlei. Nach der Begrüßungsansprache des Gastgebers und der Erwiderung durch den Präsidenten des VSK, Hans-Werner Strauß, werden dem Ministerpräsidenten die karnevalistischen Orden der einzelnen Vereine überreicht. Für die richtige musikalische Stimmung sorgt das „Sunshine Duo“.

Der traditionelle Narrenempfang feiert in diesem Jahr sein 52-jähriges Bestehen. 1969 hat der damalige Ministerpräsident Franz-Josef Röder diesen Empfang für den Verband Saarländischer Karnevalsvereine ins Leben gerufen. Wegen seiner wachsenden Beliebtheit und großen Erfolgs wurde der Narrenempfang auch von den nachfolgenden Ministerpräsidenten traditionell weitergeführt.

