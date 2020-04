Koblenz – Verkehr: Straßenbauarbeiten „Neustadt“ in der Auffahrt zum Friedrich-Ebert-Ring

Koblenz – Verkehr: In der Zeit vom 21.04.2020 bis 24.04.2020 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der Neustadt zwischen der Schloßstraße und dem Friedrich-Ebert-Ring erneuert.

An dieser Stelle wurde von der Koblenzer Stadtentwässerung ein Schaden am Kanal behoben und nun erfolgt die Wiederherstellung der Fahrbahnoberfläche.

Am Dienstag, 21. April erfolgt zunächst die Baustelleneinrichtung und die Fräsarbeiten. Im Anschluss werden Vorarbeiten an den Einbauteilen in der Fahrbahn und anschließend der Einbau der neuen Deckschicht ausgeführt. Die Freigabe des Abschnitts ist für Freitag, 24.04.2020 vorgesehen.

Während der Bauarbeiten wird die Straße voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Der Servicebetrieb bittet um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

***

Stadt Koblenz