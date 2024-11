Komponist Martin Lingnau für Deutschen Musikautor*innenpreis 2025 nominiert

Große Ehre für künstlerischen Leiter der Schmidt-Bühnen: Martin Lingnau für Deutschen Musikautor*innenpreis 2025 nominiert.

Martin Lingnau, Musiktheaterautor, Komponist und Künstlerischer Leiter der drei Schmidt-Theater in Hamburg, ist für den 16. Deutschen Musikautor*innenpreis 2025 (DMAP) in der Kategorie „Komposition Musical“ nominiert. Unter den 23 Nominierten sind Künstler*innen wie Ski Aggu, Paula Hartmann, Dennis Martin und AnnenMayKantereit. Die Ehrung der Preisträger*innen findet am 27. Februar 2025 in Berlin statt.

Martin Lingnau ist mit weit über 5 Millionen Besucher*innen seiner vielfach ausgezeichneten Produktionen (darunter das St.-Pauli-Musical „Heiße Ecke“ und zahlreiche weitere Stücke der Hamburger Schmidt-Bühnen, Musicals wie „Das Wunder von Bern“, „Der Schuh des Manitu“, „Goethe!“ u.v.m.) einer der aktivsten und erfolgreichsten Musiktheaterkomponisten Deutschlands. „Der DMAP ist in meinen Augen die bedeutendste Auszeichnung für Autor*innen in Deutschland. Das ist ein tolles Ding und alleine die Nominierung ist eine große Ehre“, freut sich Lingnau.

23 außergewöhnliche Komponist*innen und Textdichter*innen wurden von einer achtköpfigen Fachjury in sieben Kategorien ausgewählt, weil sie „mit Originalität, hoher handwerklicher Qualität und innovativen Ansätzen ihre Genres prägen und die deutschsprachige Musikszene nachhaltig bereichern“. Unter dem Motto „Autor*innen ehren Autor*innen“ zeichnet der Preis jedes Jahr besonders erfolgreiche und talentierte Komponist*innen und Textdichter*innen für ihr kreatives Schaffen und ihren Beitrag zur kulturellen Vielfalt in Deutschland aus.

Der Deutsche Musikautor*innenpreis wurde 2009 von der GEMA ins Leben gerufen, um die Komponist*innen und Textdichter*innen der deutschen Musikbranche für ihre herausragenden Leistungen zu würdigen. Unter dem Motto „Autor*innen ehren Autor*innen“ rückt der Preis Musikschaffende in den Vordergrund, die oftmals nicht auf der Bühne stehen. Alle Preisträger*innen sowie Nominierten werden als Mitglieder in die Akademie Deutscher Musikautor*innen (ADMA) aufgenommen, die sich als Sprachrohr der Musikschaffenden in Deutschland versteht.

Weitere Informationen: www.musikautorinnenpreis.de und www.adma.de.

Text: Nadine Helm – Schmidts Tivoli GmbH Kultur- und Gaststättenbetriebe