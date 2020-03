Kreis Mayen-Koblenz – 5 neue Coronafälle am 30.03.2020 dazu gekommen: Insgesamt 342 Infektionen nachgewiesen

Stand: 30.03.2020 – 12.30 Uhr.

Kreis Mayen-Koblenz – Die Anzahl positiver Coronafälle in Koblenz und im Landkreis Mayen-Koblenz ist von Samstag- auf Sonntagabend um 5 auf insgesamt 342 angestiegen. Dabei gilt es weiterhin zu beachten, dass die Gesamtzahl alle Infizierten seit Beginn der Testungen umfasst und auch möglicherweise bereits genesene Personen beinhaltet.

Seit Start der beiden Ambulanzen am 10. März sind insgesamt in Koblenz 2601 und in Mayen 1143 Personen vorstellig geworden. Davon wurden in Koblenz 1729 und in Mayen 666 Abstriche genommen.

Zum selben Zeitpunkt wurde bei insgesamt 141 Personen aus der Stadt Koblenz und 201 Personen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz ein positives Testergebnis festgestellt und der Coronavirus nachgewiesen. Insgesamt gab es bislang einen Todesfall im Landkreis Mayen-Koblenz sowie vier Todesfälle in der Stadt Koblenz. Im Einzelnen gibt es in den Städten und Verbandsgemeinden (VG) des Landkreises folgende positive Fälle:

Stadt Andernach 25

Stadt Bendorf 21

Stadt Mayen 3

VG Maifeld 13

VG Mendig 8

VG Pellenz 5

VG Rhein-Mosel 74

VG Vallendar 10

VG Vordereifel 15

VG Weißenthurm 27

Wie bereits kommuniziert gelten seit Montag, 30. März, neue Regelungen für die Ambulanzen: In Koblenz haben sich die Öffnungszeiten insofern geändert, dass die Fieberambulanz am Stadion Oberwerth nun von montags bis sonntags von 9 bis 16 Uhr geöffnet ist. Die Fieberambulanz am Schützenplatz in Mayen wird ebenfalls seit Montag, 30. März, durch die neue „Corona- Ambulanz“ in der Mayener Sporthalle Weiersbach (In der Weiersbach, 56727 Mayen) ersetzt. Die Corona- Ambulanz ist montags bis sonntags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Wie bereits bekannt, können sich Bürger aus der Stadt Koblenz und dem Landkreis Mayen-Koblenz bei Fragen zum Coronavirus an die Corona-Hotline unter Tel. 0261/108-730 wenden. In Koblenz können sich Bürger auch an das Bürgertelefon der Stadt Koblenz unter Tel. 0261/129-6666 wenden. Beide Hotlines sind montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und am Wochenende von 11 bis 16 Uhr erreichbar.

