Kreis Mayen-Koblenz – Aktuelle Fallzahlen am 23.03.2020: Insgesamt 209 Infektionen in Stadt und Landkreis nachgewiesen

Kreis Mayen-Koblenz – Die Anzahl positiver Coronafälle in Koblenz und im Landkreis Mayen-Koblenz ist von Samstag- auf Sonntagabend um 16 auf insgesamt 209 angestiegen.

„Dabei gilt es zu beachten, dass diese Zahlen alle Infizierten seit Beginn der Testungen umfassen und auch möglicherweise bereits genesene Personen beinhalten. Es ist uns aktuell nicht möglich, diese aus der Statistik herauszurechnen“, sagt Michael Schönberg vom Gesundheitsamt Mayen-Koblenz.

Seit Start der beiden Fieberambulanzen am 10. März, sind bis mit Stand Sonntagabend, 22. März, insgesamt in Koblenz 2242 und in Mayen 941 Personen vorstellig geworden. Davon wurden in Koblenz 1461 und in Mayen 516 Abstriche genommen.

Zum selben Zeitpunkt wurde bei insgesamt 75 Personen aus der Stadt Koblenz und 134 Personen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz ein positives Testergebnis festgestellt und der Coronavirus nachgewiesen. Insgesamt gab es bislang einen Todesfall im Landkreis Mayen-Koblenz. Im Einzelnen gibt es in den Städten und Verbandsgemeinden (VG) des Landkreises folgende positive Fälle:

Stadt Andernach 15

Stadt Bendorf 15

VG Maifeld 8

Stadt Mayen 3

VG Mendig 5

VG Pellenz 4

VG Rhein-Mosel 52

VG Vallendar 9

VG Vordereifel 9

VG Weißenthurm 14

Das Gesundheitsamt weist weiterhin ausdrücklich darauf hin, dass in den beiden Fieberambulanzen in Mayen und der Stadt Koblenz nur noch Bürger getestet werden, die ihren Wohnsitz im Stadtgebiet oder im Landkreis Mayen-Koblenz haben. Dazu wird es gegebenenfalls nötig sein, den Personalausweis vorzuzeigen. Außerdem müssen zwingend Symptome vorliegen und Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person oder ein Aufenthalt in einem Risikogebiet stattgefunden haben.

Wie bereits bekannt, können sich Bürger aus der Stadt Koblenz und dem Landkreis Mayen-Koblenz bei Fragen zum Coronavirus an die Corona-Hotline unter Tel. 0261/108-730 wenden. Aufgrund erhöhten Anrufaufkommens kommt es dort allerdings immer wieder zu längeren Wartezeiten. Alternativ können sich Bürger auch an das Bürgertelefon der Stadt Koblenz unter Tel. 0261/129-6666 richten. Dort wird neben aktuellen Maßnahmen rund um die Regelungen in der Stadt Koblenz auch allgemein zum Thema Coronavirus informiert.

Beide Hotlines sind montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und am Wochenende von 11 bis 16 Uhr erreichbar.

Information:

Die Fieberambulanzen für Bürger aus der Stadt Koblenz und dem Landkreis Mayen-Koblenz befinden sich auf dem Parkplatz vor dem Stadion Oberwerth in Koblenz und am Schützenplatz (Bürresheimerstraße) in Mayen.

Öffnungszeiten in Koblenz:

Montag – Sonntag: 8 – 17.30 Uhr;

–> Änderungen vorbehalten!

Öffnungszeiten in Mayen:

Montag – Sonntag: 10 – 15 Uhr

–> Änderungen vorbehalten!

