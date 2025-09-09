Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Lachs, Nüsse & Co.: Wie Essen die Heilung unterstützt

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Blog-G, Buntes, Deutschland-News, Essen und Trinken, Thema Gesundheit, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Gesundheit-Krankheit-Prävention-Naturheilkunde-Vitamine-Mineralstoffe

Lachs, Nüsse & Co.: Wie Essen die Heilung unterstütztAntientzündliche Ernährung hilft dabei, Rheuma zu lindern und vor Muskelschwund im Alter zu bewahren – Baierbrunn (ots) – Fetter Fisch wie Lachs, Nüsse und Leinöl – das sind Lebensmittel, die dabei helfen, Entzündungswerte zu senken und bei Rheuma Schmerzen und Steife in den Gelenken zu verringern. Verantwortlich für diesen lindernde Effekt sind Omega-3-Fettsäuren, die für ihre antientzündliche Wirkung bekannt sind. Das gleiche gilt für Müsli: „Vollkorn aus Haferflocken, Hirse, Roggen oder Dinkel spielt eine wichtige Rolle in der antientzündlichen Ernährung“, erklärt Prof. Dr. Andreas Michalsen, Experte für klinische Naturheilkunde an der Uniklinik Charité in Berlin im Gesundheitsmagazin „Apotheken Umschau“.

Natur Praxis Gesundheit durch die Kraft der Natur

Vollkorn-Produkte lindern indirekt Entzündungen

Gesund sind diese Vollkorn-Produkte vor allem wegen der enthaltenen Ballaststoffe, die den Darmbakterien als Futter dienen. Diese haben Einfluss auf unsere Körperabwehr und lindern so indirekt Entzündungsreaktionen. Darüber hinaus empfiehlt Michalsen Hülsenfrüchte wie Linsen sowie frisch gebackenes Vollkornbrot – am besten aus Sauerteig. Denn fermentierte Lebensmittel wie dieser wirken sich günstig aus, egal ob Sauerkraut oder Kimchi.

Eine entzündungshemmende Ernährung lohnt sich vor allem im Alter. Bekannt ist: Chronisch leicht erhöhte Entzündungswerte fördern Muskelschwund und Kraftverlust.

Das Gesundheitsmagazin „Apotheken Umschau“ 9A/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf FacebookInstagram und YouTube.

Holger Korsten ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberatung

***
Text: Wort & Bild Verlagsgruppe – Gesundheitsmeldungen

Das könnte Sie auch interessieren ...

Ü50-Spezial: Linux - eine mögliche Alternative zu Windows?

Lichternacht 2025 findet im Gesundheitspark Speckenbüttel statt

Die „Lange Nacht der Berufe“ im Neuen Rathaus Hannover

Statement der CDU-Fraktion zu dem Vorfall in Friedland

Verstecktes Tierleid: Wie ungeborene Kälber und andere Tiere für Schnelltests leiden und sterben müssen und kaum einer weiß das!

Housing First Hamburg wird dauerhaft weitergeführt - Wohnungen für obdachlose Menschen

Randale in Eisdiele am Oberen Anger in Hof (Bayern): 3 Syrer schlagen auf Besitzer und dessen 10-jährige Tochter ein

Aktuelle Infratest-dimap-Umfrage: AfD in Sachsen-Anhalt bei 39 Prozent - CDU rutscht deutlich ab

Flohmarkt in Neuwieder Innenstadt am 20. September

Bundeskabinett beschließt Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz - Philippi begrüßt Stärkung der betrieblichen Altersversorgung

Tödlicher Zugunfall Friedland: 16-jähriges Mädchen vom Iraker vor Zug gestoßen

Antikriegstag 2025 - Über 200 Aktionen in ganz Deutschland geplant

Alzheimer heilen: Wie eine neue Therapie Hoffnung weckt

10 Jahre "Wir schaffen das" - phoenix erinnert an Merkels historischen Satz und seine Folgen

Tierschutzfest Tierheim Süderstraße am 5. Oktober 2025 in Hamburg

Bad Füssing: Thermalwasser-Therapie für ein Leben mit weniger Schmerzen

Schlagworte: #09.09.2025 #Aktuell #Apotheken Umschau #Ballaststoffe #Darmbakterien #Entzündungsreaktionen #Gesundheit #Gesundheitspolitik #Gesundheitstipps #Gesunheitsnews #Körperabwehr #Lachs #Medizin #Nachrichten #News #Nüsse #Omega-3-Fettsäuren #Ratgeber #Wie Essen die Heilung unterstützt

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com