Landkreis Peine – Coronavirus Aktuell: Landkreis Peine gibt Allgemeinverfügung für Rückkehrer aus Risikogebieten heraus

Landkreis Peine (NI) – Coronavirus Aktuell: Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet.

Auch in Deutschland gibt es mittlerweile eine Reihe von Fällen, meist in Verbindung mit Reisen in Risikogebiete und aus besonders betroffenen Regionen. Aus diesem Grund gibt der Landkreis Peine eine Allgemeinverfügung für Reiserückkehrer aus Risikogebieten heraus.

Ab sofort ist es Reiserückkehrern aus Risikogebieten oder von der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 besonders betroffenen Gebieten für den durch die Inkubationszeit definierten Zeitraum von 14 Tagen nach Ankunft verboten, Kindertagesstätten, Schulen, Krankenhäuser (außer behandlungsbedürftige Personen) sowie Pflegeeinrichtungen und Seniorenheime, Berufs- und Hochschulen oder Landesbildungseinrichtungen zu betreten.

Die Maßnahme dient dazu, die Ausbreitung des neuen Erregers einzudämmen sowie den Schutz vulnerabler Personengruppen sicherzustellen. Darüber hinaus tragen die Maßnahmen für die erfassten medizinischen Einrichtungen auch zur Aufrechterhaltung der Versorgungskapazitäten bei.

Die Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete sind tagesaktuell unter www.rki.de/ncov-risikogebiete abrufbar.

