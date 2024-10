LPI-NDH: Brand Siedlung Dingelstädt – Feuer mit hohem Sachschaden und schwer verletzten Bewohnern

Brand Siedlung Dingelstädt (ots) – Am Dienstagabend kam es gegen 20:25 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Einfamilienhaus in Dingelstädt, in der Straße Siedlung.

Aus bislang ungeklärter Ursache gab es in einem dortigen Anbau, welcher in der Vergangenheit als Gewerbeeinheit genutzt worden sein soll, eine Explosion die in der Folge zum Brandausbruch führte. Die Bewohner mussten das Wohnhaus verlassen.

Der 71-jährige Mann und seine gleichaltrige Ehefrau erlitten beim Durchqueren des Brandortes eine Rauchgasintoxikation. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. An einem gegenüberliegenden Wohngebäude entstand ebenfalls feuerbedingter Sachschaden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt im sechsstelligen Euro-Bereich.

Zum Einsatz kamen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Noch während der Löscharbeiten nahmen Kriminalbeamte der Kriminalpolizei Nordhausen ihre Ermittlungen auf.

Sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0267598