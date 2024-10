POL-HAM: Unfall Werler Straße Hamm-Rhynern – Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Posted in

Unfall Werler Straße Hamm-Rhynern (ots) – Am Dienstag, den 15. Oktober, um 14.54 Uhr, kam es auf der Werler Straße, nördlich der Kreuzung Werler Straße/ Oberallener Weg zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen.

Eine 78-jährige Hammerin fuhr mit ihrem Mercedes auf der Werler Straße in Richtung Süden. Kurz vor der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem verkehrsbedingt wartenden VW eines 59-jährigen Werlers, dessen Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren wartenden VW eines 20-jährigen Soesters geschoben wurde. Im weiteren Verlauf kollidierte die Mercedesfahrerin mit einem entgegenkommenden Lkw eines 61-jährigen Mannes aus Selm.

Die Hammerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht, indem sie stationär verblieb. Eine 55-jährige Mitfahrerin in dem Fahrzeug des Werlers wurde leicht verletzt und wurde zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 27.000 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (aj)