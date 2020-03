Ludwigshafen – BASF: Weitere Absagen von Veranstaltungen des BASF-Kulturprogramms wegen Coronavirus

Ludwigshafen – BASF: Aufgrund der derzeitigen aktuellen Risikobewertung zum Coronavirus überprüft BASF alle Veranstaltungen und entscheidet, ob sie durchgeführt werden können. Dies betrifft auch die Konzerte des BASF-Kulturprogramms. Folgende Veranstaltungen werden abgesagt:

• Mittwoch, 18. März 2020, 20:00 Uhr: Kammerkonzert mit Measha Brueggergosman und dem Delian Quartett

• Freitag, 20. März und Samstag, 21. März 2020, 20:00 Uhr: Bunte Reihe mit Curtis Stigers und der SWR-Big Band

Karten können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Karten, die über den Webshop der BASF oder über den Dienstleister fish’n‘jam erworben wurden, werden automatisch innerhalb der nächsten zwei Wochen per Banküberweisung an die Kunden rückerstattet.

Wir bedauern die Absage und bitten um Verständnis. Für die BASF steht die Gesundheit und Sicherheit aller Besucher und Mitarbeiter an erster Stelle. Wir beobachten daher die Entwicklung sehr genau.

Über die weiteren Veranstaltungen informieren wir Sie tagesaktuell auf unserer Homepage: www.basf.de/kultur

