Mainz – Eduard baut… die neue Boppstraße: Sperrung der Ausfahrt vom Bonifaziusplatz in die Boppstraße

Mainz – Verkehr: (lvb) Im Zuge der Neugestaltung der Boppstraße im Rahmen des Förderprogramms Soziale Stadt/Sozialer Zusammenhalt wird ab kommenden Montag, den 24.01. die Einbahnführung in der Rhabanusstraße zwischen der Frauenlobstraße und dem Bonifaziusplatz aufgehoben.



Grund: Die Ausfahrt vom Bonifaziusplatz in die Boppstraße wird bis voraussichtlich 31.01. gesperrt, damit der Straßenendausbau inklusive Asphaltarbeiten durchgeführt werden kann. Eine Umleitung der Ausfahrt vom Bonifaziusplatz in die Boppstraße geht über die Rhabanus- und Osteinstraße. Die weitere Umleitung von der Boppstraße zum Bonifaziusplatz führt über die Frauenlob- und Rhabanusstraße.

