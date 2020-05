Mainz – Flüchtlingsunterkunft Allianzhaus wird unter Quarantäne gestellt

Erstellt in

Mainz – (ekö/gl) (Meldung von gestern Abend) Bei einer 10-köpfigen Familie in der Flüchtlingsunterkunft ‚Allianzhaus‘ wurde, vorige Woche der Vater positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Familie wurde daraufhin in ein dafür vorgesehenes Gebäude die Housing Area in Gonsenheim zur 14-tägigen Quarantäne gebracht. Weitere Tests des Gesundheitsamtes im Allianzhaus ergaben, dass die gesamte Familie und ein weiteres Kind einer anderen Familie in der Flüchtlingsunterkunft infiziert sind.

Inzwischen wurden in der Gemeinschaftsunterkunft Allianzhaus weitere Tests durchgeführt und es haben sich drei Bewohner mit für Covid-19 typischen Symptomen gemeldet. Es stellte sich heraus, dass sich auf jedem Stockwerk des Hauses mindestens eine Person mit dem Corona-Virus infiziert hat.

Die Landeshauptstadt Mainz hat daher auf Empfehlung des Gesundheitsamts Mainz-Bingen beschlossen, die gesamte Gemeinschaftsunterkunft ‚Allianzhaus‘ unter Quarantäne zu stellen. Ein Sicherheitsdienst wird nun auch tagsüber da sein und sicherstellen, dass die Unterkunft nicht von Unbefugten betreten wird und die Qarantänebestimmungen eingehalten werden.

Die Betreuungsorganisation des Hauses (DRK) wird die Bewohner weiterhin betreuen und nun insbesondere auch die Einkäufe übernehmen. Es befinden sich nun noch 113 Bewohner im Allianzhaus.

Weitere Tests werden in den nächsten Tagen vom Gesundheitsamt durchgeführt werden.

Herausgeber:

Stadtverwaltung Mainz

Pressestelle | Kommunikation (Hauptamt)

Marc André Glöckner, Abteilungsleiter und Pressesprecher der Stadt Mainz

Stadthaus ‚Große Bleiche‘ (Große Bleiche 46/Löwenhofstr. 1)

55116 Mainz