Mainz – Helfer für den „Gutenberg Marathon Mainz“ am 10. Mai 2020 gesucht

Aufwandsentschädigung, Helfer-Shirt, Regenjacke, Rabattgutscheine – vor allem aber „mitten drin statt nur dabei“.

Mainz – Am Sonntag, 10. Mai 2020, findet zum nunmehr 21. Mal der Gutenberg Marathon Mainz statt. Die ehrenamtlichen Helfer/innen sind das absolute „A und O“ einer solchen Großveranstaltung: Auch beim diesjährigen Gutenberg Marathon in Mainz läuft nichts ohne den unermüdlichen Einsatz der vielen Freiwilligen. Deshalb werden auch in diesem Jahr insbesondere für den Veranstaltungstag (Sonntag, 10. Mai 2020) u.a. noch eine Vielzahl an Streckenposten sowie Helfer für die Kleiderbeutelausgabe gesucht.

Als Helfer/in bekommen Sie die Möglichkeit, hinter die Kulissen der größten Breitensportveranstaltung in Rheinland-Pfalz zu blicken und sind zudem Repräsentant der Landeshauptstadt Mainz sowie der Veranstaltung.

Wenn Sie also Teil des Helfer-Teams werden möchten und aktiv dabei sein wollen, den Marathon auch im Jahre 2020 wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen, melden Sie sich bitte über das Online-Anmeldeformular, das Ihnen auf www.marathon.mainz.de zur Verfügung steht, an.

Auf der Homepage erhalten Sie auch weitere Informationen rund um den Marathon.

Bei Rückfragen steht Ihnen unter Telefon 06131 – 12 36 67 oder 12 25 78 zudem ein kompetenter Ansprechpartner des Marathon-Teams zur Verfügung.

