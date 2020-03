Kaiserslautern – Aktuelles zum Schutz vor Coronaviren: Ab sofort keine persönliche Pflegeberatung in den Pflegestützpunkten der Stadt Kaiserslautern

Erstellt in

Kaiserslautern – Coronaviren: Wie die Pflegestützpunkte Kaiserslautern Nord-Ost, Kaiserslautern Nord-West, Kaiserslautern Süd-Ost und Kaiserslautern Süd-West heute mitteilten, findet zunächst bis zum Ende der Osterferien in Rheinland-Pfalz, aufgrund der aktuellen Entwicklung von Coronainfektionen, keine persönliche Beratung im Pflegestützpunkt mehr statt.

Personen, die Hilfe benötigen, bekommen diese aber weiterhin: per Telefon unter den Rufnummern

Martin Decker 0631 / 31 05 95 80 ( KL Nord-Ost )

Dagmar Mannerz 0631 / 31 05 95 82 ( KL Nord-Ost )

Guido Petry 0631 / 31 05 95 81 ( KL Nord-Ost )

Martin Decker 0631 / 37 10 06 67 ( KL Nord-West )

Elvi Baab 0631 / 37 10 06 66 ( KL Nord-West )

Mario Kelter 0631 / 53 44 82 80 ( KL Süd-Ost )

Anuschka Molter 0631 / 53 44 82 81 ( KL Süd-Ost )

Manuela Wemmert 0631 / 35 07 228 ( KL Süd-West )

Yvonne Krakow 0631 / 35 07 2 27 ( KL Süd-West )

E-Mail: martin.decker@pflegestuetzpunkte.rlp.de

E-Mail: dagmar.mannerz@pflegestuetzpunkte.rlp.de

E-Mail: guido.petry@pflegestuetzpunkte.rlp.de

E-Mail: elvi.baab@pflegestuetzpunkte.rlp.de

E-Mail: mario.kelter@pflegestuetzpunkte.rlp.de

E-Mail: anuschka.molter@pflegestuetzpunkte.rlp.de

E-Mail: manuela.wemmert@pflegestuetzpunkte.rlp.de

E-Mail: yvonne.krakow@pflegestuetzpunkte.rlp.de

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Internetseite:

https://www.sozialportal.rlp.de/aeltere-menschen/pflegestuetzpunkte/

Parallel geben auch die Pflegekassen telefonische Auskünfte zu Fragen rund um die Pflegeversicherung.

Menschen, die Kontakt zu den Pflegestützpunkten aufnehmen, sind in der Regel aufgrund ihres Alters und/oder ihres Gesundheitszustandes besonders schützenswert. Deshalb können momentan auch keine persönlichen Besuche im häuslich-familiären Bereich erfolgen. Hilfe wird auch in diesem Fall per Telefon angeboten und organisiert.

