Mehr Natur für Hamburg – Überwältigende Unterstützung in Hamburg für EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur

Mehr Natur für Hamburg – Umfrage zeigt: Überwältigende Unterstützung in Hamburg für EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur – Siegert: „Natur wird in Hamburg besonders geschätzt – Zeit sie zu retten“.
Die Menschen in Hamburg befürworten parteiübergreifend mit überragender Mehrheit von fast 90 Prozent das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Das ist im bundesweiten Ländervergleich das zweithöchste Ergebnis. Außerdem wünschen sich die Hamburger*innen mit deutlicher Mehrheit von 75 Prozent einen stärkeren politischen Umsetzungswillen. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage, die im Auftrag des NABU durchgeführt wurde.
Dazu Malte Siegert, Vorsitzender des NABU Hamburg: „Die Umfrage zeigt klar: Die Menschen erwarten, dass die Politik jetzt handelt und konkrete politische Maßnahmen für den Schutz und die Wiederherstellung der Natur ergreift. Das Gesetz schafft erstmalig in der Geschichte einen verbindlichen Rahmen, um den fortschreitenden Naturverlust zu stoppen. Den Arbeitsauftrag aus der Bevölkerung muss der Senat nun ernst nehmen, damit die die Wiederherstellung der Natur in Hamburg zum Erfolg wird. Die erfolgreiche Zukunftsentscheid hat gerade erst gezeigt, wie deutlich die Bevölkerung der Politik voraus ist. Die Hamburger*innen wollen, dass gehandelt wird – auch beim Thema Natur!“
Aus der Umfrage geht außerdem hervor, dass das Thema für die Menschen insgesamt von Bedeutung ist: Die überwältigende Mehrheit von über 88 Prozent in Hamburg gab an, dass es ihnen wichtig sei, dass in Deutschland Maßnahmen ergriffen werden, um Natur langfristig zu erhalten oder wiederherzustellen.
Herausragende 97,5 Prozent der befragten Hamburger*innen gaben an, dass die Natur die Lebensqualität in ihrer Region wichtig ist. Das ist im bundesweiten Vergleich der höchste gemessene Wert bei dieser Frage.
Bei den Sorgen vor Folgen des Klimawandels zeigt sich ein vielfältigeres Bild. Auf die Frage, welche Folgen des Klimawandels den Menschen Sorgen machen, nannten die Befragten in Hamburg am häufigsten Trockenheit/Dürre, gefolgt von Hitze. Wiederhergestellte Natur ist dabei der beste Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise, denn: Intakte Ökosysteme speichern nicht nur Kohlenstoff, sondern helfen, den Landeswasserhaushalt zu regulieren. Gerade in einer stark verdichteten Großstadt wie Hamburg müssen verstärkt Maßnahmen zum Hitzeschutz getroffen werden.
Hintergrund: Die EU-Mitgliedsländer haben sich 2024 mit einem EU-weiten Gesetz darauf geeinigt, zerstörte Natur wiederherzustellen. Die Erreichung dieser Ziele erfordert die vorrausschauende Planung von Wiederherstellungsmaßnahmen. Dafür erstellt Deutschland aktuell seinen nationalen Wiederherstellungsplan. Die Verantwortung für die Auswahl und Umsetzung dieser Maßnahmen liegt insbesondere bei den Bundesländern.
Zur Befragung:
Die Befragung wurde vom 4. bis 13. September 2025 vom Umfrageinstitut Civey im Auftrag des NABU durchgeführt. An der repräsentativen Stichprobe nahmen über 5.000 Bundesbürger*innen ab 18 Jahren teil, bei den Fragen mit Ergebnissen auf Landkreisebene sogar 10.000. Alle Daten wurden mit verifizierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhoben.
Eine detaillierte Zusammenfassung der Umfrageergebnisse erhalten Sie unter: www.NABU.de/WVO-Umfrage
Text: NABU Hamburg