Mietwucher in Hamburg: Glückwunsch – nach nur zwei Jahren passiert etwas! Die SPD-Fraktion verkündet heute per Pressemitteilung, dass drei erste Fälle von Mietwucher in Hamburg an die Staatsanwaltschaft übergeben werden sollen. Ein Erfolg, aber ein Armutszeugnis angesichts der Dauer: Im November 2024 hatte Die Linke eine Mietwucher-App für Hamburg gestartet. Die große Zahl von Meldungen bei dieser App veranlasste den Senat, im Februar 2025 einen eigenen Mietenmelder anzubieten. Über 1.700 Meldungen gingen in den letzten zwei Jahren bei den Bezirksämtern ein – und wurden nicht bearbeitet. Denn die ebenfalls im Winter 2025 versprochene Behördenstelle wurde erst über ein Jahr später eingerichtet. Aus angekündigten 12 Stellen für vier Bezirke wurden sechs Stellen für ganz Hamburg. Mit Stand 31. August sind knapp 1.500 Fälle zu bearbeiten (s. Drs. 23/5309).
Dazu Heike Sudmann, wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft: „Kann ich dazu gratulieren? Dass der Senat durch die Mietwucher-App der Linken überhaupt erst in die Gänge gekommen ist? Dass nach zwei Jahren endlich die Fälle bearbeitet werden? Jedenfalls ist es ein erster Erfolg für die betroffenen Mieter*innen, dass sich was tut und sie auf Erstattung der zu viel gezahlten Mieten hoffen können. Mit einem wirklich energischen Vorgehen können dreiste Vermieter*innen abgeschreckt und vor allem zur Verantwortung gezogen werden. Angesichts von 1.500 offenen Fällen ist jedoch klar, dass das Personal nicht ausreicht – in vier Monaten liefen nun gerade mal 25 notwendige Wohnungsbegehungen. Die Linke beantragt daher in den Haushaltsberatungen zusätzliche 10 Stellen – für die Mieter*innen und für einen wirksamen Kampf gegen die Mietmafia!“
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Text: Die Linke. Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft