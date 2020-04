Mühlhausen – Hoher Schaden nach Feuer in ehemaliger Malzfabrik an der Erfurter Straße

Erstellt in

Mühlhausen (TH) – Ca. 80000 Euro Schaden hinterließ ein Feuer am Dienstagabend in der alten Malzfabrik in der Erfurter Straße.

Gegen 22.30 Uhr rückte die Feuerwehr in Mühlhausen, unterstützt von den Freiwilligen Wehren Görmar und Felchta aus. Die Flammen zerstörten das Obergeschoss und breiteten sich auch in der darunterliegenden Etage aus.

Nach knapp zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Bauarbeiten am Tag zum Brand führten.

Landespolizeiinspektion Nordhausen