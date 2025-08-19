Neuer Diakonie-Ratgeber „Gut versorgt zu Hause“ gibt verlässliche Informationen zur ambulanten Pflege in Hamburg – Hamburg. Was tun, wenn die Mutter stürzt oder der Partner plötzlich pflegebedürftig wird? Für viele Hamburgerinnen und Hamburger ist das kein theoretisches Szenario, sondern Realität – oft verbunden mit Unsicherheit: Welche Leistungen stehen einem zu? Wo bekommt man Unterstützung? Wer hilft, wenn man selbst nicht weiterweiß?
Genau hier setzt die Diakonie Hamburg mit der Neuauflage ihres Ratgebers „Gut versorgt zu Hause“ an.
Mit der Pflegereform, die im Juli in Kraft getreten ist, verspricht der Gesetzgeber Verbesserungen: mehr Unterstützung für die häusliche Pflege, eine stärkere Entlastung von Zugehörigen und ein transparentes, flexibleres Leistungssystem. Doch viele Betroffene fragen sich: Was genau bedeutet das für uns- und wie nutzen wir die neuen Reglungen?
Antworten darauf bietet der überarbeitete Pflege-Ratgeber „Gut versorgt zu Hause“. Auf rund 40 Seiten vermittelt die Broschüre praxisnahe und verständlich aufbereitete Informationen rum um die ambulante Pflege in Hamburg- aktuell, übersichtlich und alltagstauglich. Auch werden in der Broschüre die Themen Pflegekasse, Einstufung in Pflegegrade, Leistungen der ambulanten Pflegedienste, Entlastungsbetrag sowie Tages- und Verhinderungspflege aufgegriffen.
Gut informiert – und nicht allein
Pflege ist ein Thema, das viele Menschen mitten im Leben trifft. Mit unserem Ratgeber möchten wir Pflegebedürftigen und ihren An- und Zugehörigen eine klare und schnelle Orientierung über die Leistungen in der ambulanten Pflege bieten“, so Katrin Kell, Fachbereichsleitung Pflege und Senioren. Für eine individuelle persönliche Beratung zu Hause stehen die 30 ambulanten Pflegedienste der Diakonie selbstverständlich jederzeit zur Verfügung – in allen Stadtteilen, direkt vor Ort.
Interessierte finden den nächstgelegenen ambulanten Pflegedienst der Diakonie in der Pflegedienstsuche auf www.pflege-und-diakonie.de. Der kostenlose Ratgeber kann unter der Telefonnummer 040 30620-295 oder per Mail in**@*****************ie.de bestellt werden.
Inhaltliche Rückfragen beantwortet Katrin Kell, Leitung Pflege und Senioren, unter 04030620299 oder Ke**@**************rg.de
Hintergrund:
31 ambulante Pflegedienste gehören zu DIAKONIE PFLEGT, dem großen Netzwerk für gute Unterstützung im Alter in Hamburg. Die ambulanten Pflegedienste sind in ganz Hamburg vor Ort und bieten eine zugewandte persönliche, professionelle Betreuung und Versorgung an. Insgesamt gehören über 80 verschiedene Pflege-Einrichtungen zur Diakonie Hamburg. Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen finden bei der Diakonie knapp 60 Angebote in der ambulanten Versorgung, 70 Angebote in der stationären und teilstationären Pflege, dazu knapp 30 Servicewohnanlagen. Alle Infos, Adressen von ambulanten Pflegediensten in der Nähe finden Sie unter es bei www.pflege-und-diakonie.de.
