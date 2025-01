Neujahresgeschichte: Mit Liebe und Hoffnung ins neue Jahr

In einer kleinen, verschneiten Stadt am Rande des Harzes lag das Haus der Familie Herzberg. Es war ein altes Backsteinhaus, umgeben von einem liebevoll angelegten Garten, der im Winter mit einer dicken Schneedecke bedeckt war. Die Herzbergs waren keine Familie, die sich von den prunkvollen Silvesterfeiern in der Nachbarschaft beeindrucken ließ. Stattdessen war es Tradition, den Jahreswechsel in den eigenen vier Wänden zu verbringen, gemeinsam mit ihren beiden treuen Begleitern: dem Hund Max und der Katze Lilli.

Dieses Jahr war jedoch anders. Es hatte eine Schwere in sich getragen, die alle spürten. Thomas, der Vater, hatte nach einer schweren Krankheit fast zwei Jahre lang keinen Job gehabt. Die Familie hatte lernen müssen, mit weniger auszukommen, und doch war es die Liebe zueinander, die sie durch diese schwierige Zeit getragen hatte. Maria, die Mutter, hatte in ihrer Teilzeitstelle ihr Bestes gegeben, um die Familie über Wasser zu halten, und die Kinder, die 12-jährige Anna und der 8-jährige Ben, hatten mit kleinen Gesten und ihrer fröhlichen Art das Haus mit Leben gefüllt.

Doch dieses Silvester war anders, weil ein Funke Hoffnung die Dunkelheit erhellte: Thomas hatte vor wenigen Wochen die Nachricht erhalten, dass er ab Januar wieder arbeiten würde. Ein Unternehmen in der Nähe hatte seine Bewerbung angenommen, und Thomas konnte seine Fähigkeiten als Schreiner endlich wieder einbringen. Es war wie ein Geschenk des Himmels, und die Freude darüber war in jedem Raum des Hauses spürbar.

An diesem Abend saß die Familie gemeinsam im Wohnzimmer, das in warmem Kerzenlicht erstrahlte. Der Weihnachtsbaum, der immer bis nach Neujahr stehen blieb, funkelte mit seinen goldenen Kugeln und selbst gebastelten Sternen. Max lag gemütlich auf seiner Decke vor dem Kamin, während Lilli sich schnurrend auf Annas Schoß eingerollt hatte.

„Weißt du, Papa“, begann Ben, der mit einem heißen Kakao in der Hand neben seinem Vater saß, „wenn du wieder arbeitest, können wir vielleicht endlich wieder in den Urlaub fahren! Vielleicht in die Berge oder ans Meer!“

Thomas lächelte und legte seinem Sohn eine Hand auf die Schulter. „Das klingt nach einem wunderbaren Plan, mein Junge. Aber das größte Geschenk ist, dass wir zusammen sind – heute Abend und jeden Tag.“

Maria brachte eine Schüssel mit frisch gebackenen Waffeln ins Wohnzimmer und setzte sich zu ihrer Familie. „Lasst uns dieses Jahr mit Dankbarkeit verabschieden und das neue Jahr mit Hoffnung begrüßen,“ sagte sie und hob ihre Tasse Tee. „Wir haben so viel geschafft, und ich bin so stolz auf euch alle.“

Die Uhr zeigte kurz vor Mitternacht. Während draußen die ersten Raketen den Himmel erleuchteten und laute Knaller zu hören waren, zog die Familie die Vorhänge zu, um den Lärm und das grelle Licht fernzuhalten. Max hob kurz den Kopf, blieb aber entspannt liegen, da er die vertrauten Stimmen seiner Familie hörte. Lilli öffnete verschlafen ein Auge und kuschelte sich noch enger an Anna.

Thomas holte eine kleine Wunderkerze aus der Schublade. „Kein großes Feuerwerk, aber etwas, das uns an die kleinen Wunder erinnert, die das Leben für uns bereithält.“ Er zündete die Kerze an, und das warme Leuchten erhellte ihre Gesichter. Gemeinsam hielten sie die Kerze und flüsterten ihre Wünsche für das neue Jahr: Gesundheit, Freude, und dass sie immer so füreinander da sein würden wie in diesem Moment.

Als die Glocken der Kirche in der Ferne Mitternacht schlugen, nahmen sie sich alle an den Händen. „Frohes neues Jahr, meine Lieben,“ sagte Thomas mit einer Stimme, die vor Rührung zitterte. „2025 wird unser Jahr.“

Draußen ging der Trubel weiter, doch im Haus der Herzbergs herrschte Frieden. Sie spielten noch bis in die frühen Morgenstunden Brettspiele, lachten über alte Geschichten und genossen das Beisammensein. Max und Lilli, die Ruhe und Geborgenheit spürten, schliefen friedlich ein.

Als der Morgen dämmerte, legte sich eine neue Stille über das Haus. Die Herzbergs waren erschöpft, aber glücklich. Es war ein neues Jahr, ein neues Kapitel, und sie wussten, dass sie gemeinsam alles schaffen konnten. Der Schnee begann zu schmelzen, und unter der weißen Decke wurde das Versprechen eines neuen Frühlings sichtbar. Hoffnung und Freude lagen in der Luft, und die Familie war bereit, das Leben wieder in vollen Zügen zu genießen.

Das Mittelrhein Tageblatt wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes neues Jahr! Möge 2025 ein Jahr der Hoffnung, des Miteinanders und neuer Chancen für uns alle sein. Lasst uns gemeinsam die kleinen und großen Wunder des Lebens entdecken und mit Zuversicht in die Zukunft blicken (hk).