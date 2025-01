Offene Gartenpforte 2025 Hamm und Umgebung – Jetzt für die Teilnahme anmelden! Die beliebte Aktion „Offene Gartenpforte Hamm und Umgebung“ geht im kommenden Jahr in die nächste Runde. Alle Gartenliebhaber:innen aus Hamm und der Umgebung sind dazu eingeladen, ihre grünen Paradiese der Öffentlichkeit zu präsentieren. An zwei Terminen öffnen private Gärten und öffentliche Anlagen ihre Tore, um Inspiration und Begeisterung für die Gartenkultur zu teilen: Am 14. und 15. Juni 2025 findet die Aktion im Rahmen der Veranstaltung „Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“ statt. Der zweite Termin ist der 7. September.

Verschiedene Facetten der Gartengestaltung:

Die Dimensionen und Themen der Gärten mit „offener Pforte“ sind höchst unterschiedlich. Vom besonders liebevoll gestalteten Mietergarten über Kleingartenanlagen und -parzellen bis hin zu parkähnlichen Anlagen ist alles mit dabei. Mit ihren ganz unterschiedlichen Größen, Gestaltungen und Pflanzen sind die Gärten wunderbare Rückzugs- und Inspirationsorte, die zum Verweilen und Träumen einladen. Grün ist eben nicht gleich Grün – das soll durch die Aktion „Offene Gartenpforte Hamm und Umgebung“ zeigen. Die kontinuierlich steigenden Besucherzahlen zeigen die Beliebtheit der Aktion: pro Veranstaltungszeitraum finden sich auf die teilnehmenden Gärten verteilt teilweise bis zu 2.500 Besucher in den Privatgärten ein. Wer mitmachen möchte, kann sich bis zum 15. Februar 2024 anmelden. Weitere Informationen gibt es online unter hamm.de/offene-gartenpforte.

Text: Pressestelle der Stadt Hamm