Neujahrsempfang im Hambacher Schloss: Freie Demokraten und Junge Liberale diskutieren mit LVU-Präsident Heger über die Lage der Wirtschaft

Neujahrsempfang im Hambacher Schloss – Die Jungen Liberalen und Freien Demokraten Rheinland-Pfalz haben am gestrigen Sonntag, den 13. Januar 2025, zum gemeinsamen Neujahrsempfang im Hambacher Schloss eingeladen. Die stellvertretenden FDP-Landesvorsitzenden Daniela Schmitt und Carina Konrad sowie der JuLis-Landesvorsitzende Florian Pernak begrüßten unter den rund 100 Gästen den Präsidenten der Landesvereinigung der Unternehmerverbände, Johannes Heger. Er diskutierte mit Schmitt und Konrad sowie Jonathan Voss, Spitzenkandidat der Jungen Liberalen Rheinland-Pfalz zur Bundestagswahl, über einen politischen Aufbruch für wirtschaftlichen Fortschritt.

Daniela Schmitt (stv. Landesvorsitzende der FDP RLP) betonte dabei ihre Strategie zur Ansiedlung neuer Unternehmen: „Unsere Ansiedlungspolitik in Rheinland-Pfalz schafft echte Chancen für die Zukunft – durch modernste Infrastruktur, hohe Investitionsquoten und ein weltoffenes Klima. Die über zwei Milliarden Euro schwere Ansiedlung des Pharmakonzerns Lilly in Alzey zeigt, was möglich ist, wenn wir konsequent in Straßen, Glasfasernetze, sowie eine konsequente Flächenbevorratung setzen und die berufliche wie akademische Bildung investieren und eng mit den Kommunen zusammenarbeiten. Wir sichern damit die Infrastruktur und Fachkräftebasis, ermöglichen qualifizierte Zuwanderung und machen unser Bundesland durch innovatives Standortmarketing attraktiv für Unternehmen weltweit. Mein Ziel als Wirtschaftsministerin ist klar: Rheinland-Pfalz soll ein Ort sein, an dem Fortschritt und unternehmerischer Erfolg Hand in Hand gehen.“

Carina Konrad (stv. Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl der FDP RLP) plädierte dafür, dass Ökonomie und Ökologie kein Gegensatzpaar sind: „Nachhaltigkeit und Innovation sind kein Widerspruch, sondern unsere größte Chance. Rheinland-Pfalz beweist mit Smart Farming, dass ressourcenschonende Landwirtschaft und Wachstum miteinander vereinbar sind. Als Freie Demokraten treiben wir Forschung voran und schaffen Freiräume für neue Geschäftsideen, damit Innovationen nicht durch Bürokratie ausgebremst werden. Für mich ist klar: Europa braucht Technologieoffenheit und faire Rahmenbedingungen, damit sich die besten Ideen am Markt durchsetzen – nicht die Politik entscheidet, was Erfolg hat, sondern die Menschen und ihr Unternehmergeist. Unsere Aufgabe als Politik ist es, Grundlagenforschung zu fördern und Türen zu öffnen, damit der Weg in die Zukunft frei ist.“

Johannes Heger (Präsident der LVU RLP) machte deutlich, was er sich von der Politik nach der Bundestagswahl erwartet: „Die Unternehmen in Rheinland-Pfalz brauchen vor allem eines: klare Rahmenbedingungen und den politischen Willen, die Wirtschaft zu stärken – so können wir gemeinsam Fortschritt gestalten. Gleichzeitig erwarten wir, dass Investitionen in Bildung und Infrastruktur konsequent vorangetrieben werden, um den Standort langfristig attraktiv zu halten. Es ist jetzt entscheidend, Hürden wie übermäßige Bürokratie abzubauen und Deutschland wieder zu einem Land zu machen, in dem Ideen schnell Realität werden.“

Jonathan Voss (Spitzenkandidat zur Bundestagswahl der JuLis RLP) gab eine junge Perspektive zur wirtschaftlichen Situation Deutschlands mit in die Runde: „Eine starke Wirtschaft ist essenziell für die Zukunftsperspektiven junger Menschen. Ich hatte das Privileg, eine berufliche Ausbildung in Rheinland-Pfalz absolvieren zu dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis eines Unternehmers, der den Mut hatte, ein Unternehmen zu gründen und Verantwortung zu übernehmen. Nur mit einer starken Wirtschaft können wir sicherstellen, dass sich die Leistung des Einzelnen auch wieder lohnt. Jetzt braucht es eine Politik, die die Leistung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wertschätzt und unterstützt, anstatt sie durch übermäßige Bürokratie vom Arbeiten abzuhalten. Mit günstiger Energie, mehr Netto vom Brutto und dem Ausbau der Infrastruktur setzen wir Freie Demokraten und Junge Liberale uns für eine Wirtschaftswende ein.“

Text: FDP Rheinland-Pfalz