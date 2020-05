Oberwesel am Rhein – Aldegundismarkt im Oberweseler Stadtwald am 26. Juli 2020 findet nicht statt

Erstellt in

Oberwesel am Rhein – Am 15. April 2020 hat die Bundesregierung in Abstimmung mit den Ländern die weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassen. Darunter fällt auch ein Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020.

In seiner Sitzung am 05. Mai 2020 hat der Oberweseler Stadtrat daher beschlossen, den traditionellen Aldegundismarkt am 26. Juli 2020 abzusagen. Wir bedauern dies sehr!

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Tourist-Information Oberwesel unter Tel.: 06744 – 710 624 oder info@oberwesel.de.

