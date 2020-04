Erstellt in

Oberwesel am Rhein – Am 15. April 2020 hat die Bundesregierung in Abstimmung mit den Ländern die weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassen.

Darunter fällt auch ein Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020.

Deshalb kann die traditionelle Weinhexennacht am 30. April 2020 leider nicht stattfinden.

Bleiben Sie gesund!

Stadtmanagerin, Lena Höver