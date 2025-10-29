Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Pflege- und Adoptiveltern im Landkreis Rotenburg (Wümme) gesucht – Info-Abend am 12. November

Pflege- und Adoptiveltern im Landkreis Rotenburg (Wümme) gesuchtInfo-Abend am 12. November – Nicht jedes Kind hat das Glück, in einer intakten Familie aufzuwachsen. Pflegefamilien geben Kindern ein neues Zuhause, wenn die leiblichen Eltern dies nicht mehr können. Wer sich schon einmal mit der Frage beschäftigt hat, ein Pflegekind aufzunehmen oder zu adoptieren, findet beim Infoabend des Landkreises am 12. November von 19-21 Uhr im Familienservicebüro in Zeven die richtigen Ansprechpartner.

Der Landkreis sucht Menschen, die sich vorstellen können, diese vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe zu übernehmen.

An diesem Abend erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Adoptions- und Pflegekinderdienst des Landkreises etwas über die Aufgaben von Pflege- und Adoptiveltern, die Voraussetzungen für eine Aufnahme oder Adoption und den Verfahrensablauf.

Gerne werden alle Fragen beantwortet, um alle Aspekte bei der Aufnahme eines Kindes umfassend besprechen zu können.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Das Familienservicebüro befindet sich an der Godenstedter Str. 59 in Zeven und ist über den Eingang des DRK-Kleidershops zu erreichen.

Text: Landkreis Rotenburg (Wümme)

