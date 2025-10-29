Ich hieß Stylo – Die Geschichte eines alten Hundes, der endlich Liebe fand – Ein alter Hund erzählt von seinem Leben – und davon, was wahre Liebe bedeutet. Eine Geschichte, die zu Herzen geht und zum Nachdenken anregt.
In einem kleinen Tierheim im Norden Italiens, zwischen kalten Betonwänden und dem stetigen Bellen verzweifelter Hunde, begann die Geschichte eines unscheinbaren Welpen. Er war kaum drei Monate alt, als er in einem Zwinger landete – überfüllt, laut, trostlos. Man gab ihm einen Namen: Stylo.
Ein Name wie viele, vergeben in einer Welt, in der Tiere oft nur eine Nummer sind.
Stylo wartete. Tag für Tag. Jahr für Jahr.
Er sah Hunde kommen und gehen, manche voller Hoffnung, andere gebrochen. Manchmal wurde er gebissen, manchmal übersehen. Und doch – er gab nicht auf. Dreizehn Jahre lang hielt er durch. Dreizehn Jahre, in denen kein Mensch ihn wirklich sah.
Bis eines Tages eine Frau namens Monica kam. Sie sah Stylo nicht nur – sie erkannte ihn. Sie sah seine Seele. Und sie beschloss, ihm zu helfen. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Sandra und Silvana holte sie ihn aus dem Tierheim, um ihm den letzten Abschnitt seines Lebens in Würde zu schenken.
Als Stylo ankam, war er schwach und gebrechlich. Sein Rücken war gekrümmt von Schmerz, seine Knochen steif vor Kälte. Es war Winter, doch in diesem Haus wartete ein Feuer im Ofen – und ein weiches Bett, das nur für ihn bereitet war.
Zwei Tage wich er nicht von diesem Platz. Zum ersten Mal in seinem Leben war ihm warm. Zum ersten Mal fühlte er sich sicher.
Und obwohl alle glaubten, er würde bald sterben, geschah etwas Wundervolles:
Stylo lebte weiter. Fast drei Jahre voller Liebe, Zärtlichkeit und Frieden.
Er bekam gutes Futter, durfte schlafen, wo er wollte, und wurde gestreichelt – einfach so, weil er da war. Zum ersten Mal verstand er, was Glück bedeutet.
Eines Tages starb Stylo.
Aber er starb glücklich.
Weil es Menschen gab, die ihm gezeigt hatten, was Mitgefühl bedeutet.
Doch Stylo steht für viele andere, die nie diese Chance bekommen. Jeden Tag sterben unzählige Hunde in Tierheimen, vergessen, einsam, namenlos. Ohne je erfahren zu haben, was es heißt, geliebt zu werden.
Deshalb ist Stylo mehr als nur eine Geschichte – er ist ein Appell.
Ein Appell an alle, die darüber nachdenken, einen Hund zu kaufen:
Bitte adoptiere, statt zu kaufen.
Denn ein einziger Tag voller Liebe kann ein ganzes Leben voller Leid aufwiegen.
Ein persönliches Wort zu Stylo von Holger Korsten
Wenn ich Stylo’s Geschichte lese, sehe ich all die Tiere, die nie eine zweite Chance bekommen. Genau deshalb engagiere ich mich seit Jahren im Tierschutz – für Hunde, Katzen, Igel und jedes Leben, das unsere Hilfe braucht.
Wer einmal in die Augen eines geretteten Tieres geblickt hat, versteht, dass diese Wesen uns etwas lehren, was kein Mensch je kann: bedingungslose Liebe.
Bitte – bevor du dich für ein Tier entscheidest, denke an Stylo.
Denn: Wenn du Platz in deinem Herzen und Zuhause hast – adoptiere, statt zu kaufen! (hk)
Quellen: Social Media / Facebook, Tierschützerin Monica (Italien)