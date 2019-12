Pirmasens – Hinweis zum Bürger-Service-Center: Verkürzte Öffnungszeiten an zwei Montagen

Erstellt in

Pirmasens – Hinweis: Das Bürger-Service-Center (BSC) am Exerzierplatz und die in den gleichen Räumen befindliche Stadtwerke-Mobilitätszentrale haben an den beiden kommenden Montagen, 23. und 30. Dezember 2019, verkürzte Öffnungszeiten. Die Einrichtung ist jeweils von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

An Weihnachten bleibt das Bürger-Service-Center vom 24. bis 26. Dezember sowie an Silvester, 31. Dezember, und am Neujahrstag, 1. Januar, geschlossen. Von der Schließung betroffen ist auch die Mobilitätszentrale der Stadtwerke Pirmasens.

An den übrigen Tagen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von BSC (Telefon: 06331/842911) und Mobilitätszentrale (Telefon: 06331/876-260) zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.

Stadt Pirmasens