Pirmasens – Jugendforum erarbeitet einen Stadtführer für die ganze Familie

Erstellt in

Pirmasens – Die Stadt Pirmasens ist seit 2015 Partner im Bundesprojekt „Demokratie Leben!“. Daran angegliedert ist ein sogenanntes Jugendforum. Es wird getragen vom Historischen Verein Pirmasens und wird unterstützt durch das Stadtarchiv.

In dem Forum engagieren sich Jugendliche, die den Leitlinien des Projekts entsprechend Angebote und Aktionen zur Demokratie in der Stadtgesellschaft machen wollen. Die Arbeit der vergangenen beiden Jahre wirkt weit in die Stadt Pirmasens hinein.

Zum Abschluss der fünfjährigen Förderperiode legten die Jugendlichen nun einen Stadtprospekt für Familien vor. Auf acht Seiten führt das Pirmasenser Maskottchen Pilou durch die Siebenhügelstadt. Jede der Seiten verfügt über ein Rätsel in einem bunten zeitgemäßen Mix, der einladen soll, die Stadt mit kurzweiligen Stationen zu erkunden und besser kennenzulernen.

Im Rahmen der zweiten Förderperiode des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ will das Jugendforum den bunten Stadtführer sukzessive erweitern. Themen wie das Naherholungsgebiet Strecktal sowie die vielfältigen Freizeitangebote von Museen über Schwimmbad bis hin zu Premiumwege, sind schon in Vorbereitung.

Die kostenlose Broschüre gibt es kostenlos u.a. im Rathaus und dem Bürger-Service-Center am Exerzierplatz oder der Touristinfo im Rheinberger.

***

Stadt Pirmasens