POL-EU: Tödlicher Unfall B265 Hellenthal – Kradfahrer nach Zusammenprall mit Pkw gestorben

Unfall B265 Hellenthal (ots) – Am heutigen Sonntag (15. September) ist ein 64-jähriger Kradfahrer aus dem Kreis Heinsberg nach einem Zusammenprall mit einem Pkw tödlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 12 Uhr die Bundesstraße 265 vom „Weißen Stein“ bei Hellenthal-Udenbreth in Richtung Losheimergraben.

Der Kradfahrer, der in einer Motorradgruppe unterwegs war, geriet in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Pkw eines 38-Jährigen aus dem Stadtgebiet Schleiden zusammen.

Bei dem Zusammenprall erlitt der Kradfahrer tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Der Schleidener Pkw-Fahrer und ein Kind, das sich im Pkw befand, erlitten leichte Verletzungen und kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam. Es wurde zudem am Nachmittag ein Sachverständiger hinzugezogen.

Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war das Teilstück der Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind aufgenommen.