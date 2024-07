POL-GG: Verkehrsunfall B44 Riedstadt-Goddelau

Verkehrsunfall B44 Riedstadt-Goddelau (ots) – Ein Verletzter und etwa 70.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagnachmittag (22.07.) gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 44.

Ein 63-jähriger Autofahrer aus Groß-Gerau befuhr die Bundesstraße 44 aus Richtung Stockstadt kommend in Richtung Norden. Ein 55-jähriger befuhr mit seinem Sattelzug die Bundestraße 44 in entgegengesetzter Richtung. Aus ungeklärter Ursache geriet der Autofahrer in den Gegenverkehr und wurde zwischen Leitplanke und Sattelzug eingeklemmt. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

Die Strecke war für die Unfallaufnahme und die anschließenden Rettungs- und Aufräumarbeiten von 18.00 bis gegen 19.30 vollgesperrt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.