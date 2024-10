POL-HI: Unfall K407 Godenau / Büninghausen – Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus

Posted in

Unfall K407 Godenau, Hildesheim (ots) – Alfeld (rst) – Am 01.10.2024, gegen 13:01 Uhr, kam es auf der K407 zwischen Godenau und Büninghausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 28-jährige Alfelder und Fahrer des Pkw in Fahrtrichtung Büninghausen/Brunkensen und geriet auf der regennassen Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr, prallte frontal in einen Linienbus und verletzte sich dabei schwer.

Ob dies aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit geschah, ist Teil der Ermittlungen.

Der 42-jährige Busfahrer aus Sibbesse konnte noch etwas ausweichen, den Aufprall jedoch nicht mehr verhindern. Er blieb unverletzt. Es befanden sich noch zwei Fahrgäste im Bus. Die 48-Jährige Alfelderin erlitt dabei wohl eine Handfraktur (schwerverletzt) und die 82-Jährige Alfelderin klagte über Schmerzen in der Hand (leichtverletzt).

Die K407 wurde für ca. 5 Stunden vollgesperrt. Die Untere Wasserbehörde musste aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen eine Erdreichsanierung durchführen.

Den Pkw-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.