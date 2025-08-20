Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

POL-HST: Anwohner will während einer Veranstaltung im Ribnitzer Hafen Ruhe herstellen und gerät in Streit mit DJ

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Blaulicht, Deutschland-News, Mecklenburg-Vorpommern

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Polizei-News-Blaulicht-Mecklenburg-Vorpommern

POL-HST: Anwohner will während einer Veranstaltung im Ribnitzer Hafen Ruhe herstellen und gerät in Streit mit DJ

Ribnitz-Damgarten (ots) – Während einer Veranstaltung im Ribnitzer Hafen am gestrigen Abend (19. August 2025) wollte ein 67-jähriger deutscher Anwohner gegen 23 Uhr offenbar „Ruhe herstellen“, weil er sich scheinbar vom Lärm gestört fühlte. Hierfür begab er sich augenscheinlich zum DJ Pult mit einem Kabelschneider in der Hand. Es kam zur Auseinandersetzung, infolge welcher sich der DJ (31-jähriger Kirgise) scheinbar bedroht wurde. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

***
Text: Polizeiinspektion Stralsund

Das könnte Sie auch interessieren ...

Lebensstil: So gewinnen Sie zusätzliche Lebensjahre

Neuer Diakonie-Ratgeber „Gut versorgt zu Hause“

Klimaspaziergang in Ratingen

Sozialverband VdK: Bevorzugung von Privatversicherten ist bittere Realität

Sozialbetrug & Bürgergeld-Skandal: Türkischer TV-Moderator kassiert 270.000 € in Deutschland

Fahrradcodierung am 13. September 2025 auf dem Umstädter Bauernmarkt

Sommertheater in historischen Stadtkernen der Landeshauptstadt Potsdam: „Der neue Menoza oder Geschichte des cumbanischen Prinzen Tandi“ am Neuendorfe...

Senioren-Sicherheitsberater Neuwied: Kostenlose Info am 5. September

Festival „artspace bremerhaven“ bietet Kunst aus aller Welt

Zirkus Tasifan in Eisenach-Nord

Niedersächsischer Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi warnt vor sorglosem Umgang beim Sammeln und Verzehr heimischer Wildpilze

Lewy-Body-Demenz - die oft unterschätzte Form der Demenz

Deutschland Rezession 2025: Statistisches Bundesamt revidiert BIP-Zahlen deutlich nach unten - Deutschlands Wirtschaft im Rückwärtsgang

Alice Weidel/Tino Chrupalla (AfD): 100 Tage Merz - Die Bilanz ist verheerend

Sozialverband VdK Präsidentin Verena Bentele zu 100 Tage Bundeskanzler Merz: „Noch große Leerstellen in der Sozialpolitik“

Forsa-Umfrage: AfD erreicht Rekordwert bei der aktuellen Sonntagsfrage - Schwarz-Rot verliert historischen Boden

Schlagworte: #20.08.2025 #Aktuell #Blaulicht #Nachrichten #News #Polizeiinspektion Stralsund #Polizeimeldung #Polizeimeldungen #Ribnitz-Damgarten #Veranstaltung im Ribnitzer Hafen

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com