POL-LB: Brand Asylunterkunft Vaihingen an der Enz: Feuer in Flüchtlingsunterkunft in der Auricher Straße

Brand Asylunterkunft Vaihingen an der Enz, Ludwigsburg (ots) – Am Dienstag (21.01.2025) wurde gegen 17:00 ein Brand in einem Unterkunftsgebäude für Asylsuchende in der Auricher Straße in Vaihingen an der Enz gemeldet.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, weitere Kräfte werden zugeführt.

Aktuell noch keine Informationen über verletzte Personen.

Update 17:45 Uhr

Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Umliegende Gebäude waren nicht betroffen. Die Einsatzmaßnahmen dauern an, die Brandursache ist noch unklar. Bewohner der Unterkunft werden in einem nahegelegenen Gebäude betreut. Weitere Informationen folgen.

Update 18:21 Uhr

Bewohner des Brandobjekts sowie aus angrenzenden Unterkunftsgebäuden wurden in einem nahegelegenen Gebäude untergebracht und werden dort vorsorglich untersucht. Das unmittelbar vom Brand betroffene Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Vertreter der Stadt Vaihingen an der Enz sind vor Ort und regeln deren Unterbringung. Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernimmt die Spurensicherung. Weitere Informationen folgen.

Update 18:38 Uhr

Wie zwischenzeitlich bestätigt wurde, verstarb ein 58-jähriger Bewohner des Unterkunftsgebäudes infolge des Brandes. Ein weiterer 46-jähriger Mann zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Unterkunftsgebäude ist akut einsturzgefährdet und kann aktuell nicht mehr betreten werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Weitere Informationen werden voraussichtlich im Laufe des morgigen Tages (Mittwoch, 22.01.2025) in Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft bekannt gegeben.