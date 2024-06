POL-PDLD: Sittlichkeitsdelikt in Landauer Innenstadt

Posted in

Landau (ots) – Am Montag, 10.06.24, gegen 16:20 Uhr, kam es in der Landauer Ostbahnstraße gegenüber der Sparkassenfiliale zu einer sexuellen Belästigung. Hierbei wurde eine weibliche Passantin durch einen bislang unbekannten männlichen Täter unsittlich berührt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 25 bis 35 Jahre alt, gebräunter Teint, kurze schwarze Haare, schwarzer Bart. Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen T-Shirt (Aufschrift „Boss“), einer weißen Hose und weißen Turnschuhen. Er hatte eine schwarze Bauchtasche schräg über der Schulter hängen.

Der Vorfall wurde von einem unabhängigen Zeugen beobachtet und bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die weibliche Passantin konnte bislang namentlich nicht ermittelt werden. Sie wird dringend gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Landau zu melden. Auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail, unter kilandau.k2@polizei.rlp.de, an die Polizei übermittelt werden.