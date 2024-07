POL-PDNR: Unfall B42 Am Schloßpark mit verletztem Motorradfahrer

Unfall B42 Am Schloßpark (ots) – Neuwied – Am 29.07.2024 ereignete sich gegen 19:33 Uhr eine Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer befuhr die B42 aus Richtung Neuwied kommend in Richtung Leutesdorf. An der Einmündung der Straße „Am Schloßpark“ muss er an der roten Ampel halten. Der PKW fahrer bog bei „grün“ nach links auf die B42 ab.

Nach Zeugenaussagen fuhr der 63jährige Motorradfahrer plötzlich los, es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW bei geringer Geschwindigkeit.

Der Motorradfahrer war vor Ort zunächst nicht ansprechbar und wurde zur weitren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.