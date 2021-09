Neuwied – Die digitale „KreativWerkstatt für Kids“ hat bereits viele schöne Ideen zum Basteln, Zeichnen und Gestalten in Form kurzer Filme vorgestellt.

Nun widmet sie sich einem Thema, das Mädchen und Jungen ganz besonders anspricht – den Kinderrechten – und ruft zu einem Wettbewerb auf. Tatjana von Grumbkow vom „KreARTiv Atelier“ informiert über die Teilnahmebedingungen in einem neuen Video, das man über den Link https://www.neuwied.de/kreativ.html oder auf Youtube im Kanal des Pressebüros der Stadt Neuwied anschauen kann. Kleine und große Künstler und Künstlerinnen suchen sich für ihr Werk eines der Kinderrechte aus und setzen sich eigene Art und Weise damit künstlerisch auseinander.

Inspirationen und Ideen bieten die vergangenen Videos der „KreativWerkstatt“, die verschiedene Techniken wie Collagen oder Comics vorstellen sowie Tipps und Tricks zum Zeichnen und Malen geben. Die fertigen Kunstwerke können nach Terminvereinbarung im Stadtteilbüro abgegeben oder in den Briefkasten eingeworfen werden – versehen mit Name, Alter und Kontaktdaten. Abgabeschluss ist der 20. September, dem Datum des Weltkindertages. Auf die Gewinner warten interessante Preise.

Die „KreativWerkstatt“ ist ein Kooperationsprojekt mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied. Bei jedem Termin stellt das „KreARTiv Atelier“ verschiedene künstlerische Themen vor. Seit Ende 2020 gibt es die „KreativWerkstatt für Kids“ in digitaler Form. Sie bietet zahlreiche kreative Anleitungen in kurzen Videos an.

Fragen dazu beantwortet das Stadtteilbüro im Rheintalweg 14, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de, Telefon 02631 863 070.

