POL-RE: Unfall Plaggenbahn Dorsten – Verkehrsunfall mit drei Verletzten – Pkw überschlägt sich

Posted in

Unfall Plaggenbahn Dorsten, Recklinghausen (ots) – Am 04.11.2024 meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall an der Straße Plaggenbahn in Dorsten.

Ein 19-jähriger Dorstener war mit seinem Pkw in Höhe der Einmündung Marderweg aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Im Anschluss überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer und zwei weitere Insassen, ein 16-jähriger und ein 17-jähriger Jugendlicher aus Gladbeck, verließen die Unfallörtlichkeit. Der Fahrer konnte jedoch nach kurzer Suche von Einsatzkräften der Polizei im Nahbereich angetroffen werden.

Die Beifahrer konnten während der Unfallaufnahme erreicht werden und erschienen selbständig bei den Polizeikräften am Krankenhaus.

Nach ambulanter Versorgung konnten sie in die Obhut der Eltern übergeben werden.

Der Fahrer musste zur weiteren Behandlung im Krankenhaus verbleiben.

Der Unfallwagen hat einen Totalschaden. Der Baum weist lediglich leichte Beschädigungen auf.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße Plaggenbahn im Bereich des Marderwegs gesperrt werden. Der Pkw wurde sichergestellt.