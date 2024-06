POL-REK: Schwerer Verkehrsunfall B477 Elsdorf – Unfallbeteiligter verstorben

Verkehrsunfall B477 Elsdorf (ots) – Rettungshubschrauber im Einsatz – Mehrstündige Sperrung erforderlich.

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Am Dienstagnachmittag (25. Juni) ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Elsdorf so schwer verletzt worden, dass er trotz umgehender erster Hilfe durch Polizisten und die anschließende Behandlung durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle starb.

Nach ersten Ermittlungen war der Mann gegen 15.10 Uhr in seinem Auto auf der Bundesstraße (B) 477 aus Elsdorf kommend in Richtung der Autobahnauffahrt zur Bundesautobahn 61 unterwegs. Zeugen schilderten bei einer ersten Befragung, dass sie beobachtet hatten, wie der Pkw etwa mittig zwischen der Kreisstraße (K) 41 und der Autobahnauffahrt von seiner Fahrspur abkam und immer weiter nach links auf Gegenspur zog.

Ein entgegenkommender Lastwagenfahrer (33) soll die Situation erkannt haben und umgehend ausgewichen sein. Dabei kippte sein Anhänger um. Nach derzeitigem Sachstand kollidierte der Pkw zunächst mit dem Lastwagen und anschließend mit dem Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um den Mann, konnten ihn aber nicht mehr retten.

Der Lastwagenfahrer zog sich nach derzeitiger Einschätzung leichte Verletzungen zu und erlitt einen Schock. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiteres Auto beschädigt.

Zwecks Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist die Unfallstelle aktuell komplett gesperrt. Polizisten leiten den auflaufenden Verkehr ab. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist aktuell am Einsatzort und unterstützt bei der Spurensicherung. Die Verkehrssperrung wird nach aktueller Einschätzung noch mehrere Stunden erforderlich sein.

Beamte des Verkehrskommissariats der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben bereits die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. (he)