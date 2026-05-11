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POL-RZ: Unfall Hamburger Landstraße Wentorf – Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

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POL-RZ: Unfall Hamburger Landstraße WentorfZwei Verletzte nach Verkehrsunfall Ratzeburg (ots) – 11.05.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.05.2026 – Wentorf bei Hamburg

Sonntagnachmittag ereignete sich in Wentorf bei Hamburg ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine davon sogar schwer.

Am 10.05.2026 gegen 14:30 Uhr soll ein 33-jähriger Geesthachter mit einem VW Passat die Hamburger Landstraße aus Richtung Bergedorf kommend in Fahrtrichtung Reinbek befahren haben. Unmittelbar hinter diesem soll sich in gleicher Fahrtrichtung ein 70-jähriger Mann aus Barsbüttel mit einem VW Golf befunden haben. Der Passat-Fahrer habe nun beabsichtigt, nach links auf eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache soll nun der Golf-Fahrer rechtsseitig ausgewichen und mit dem Fahrzeugheck des vorausfahrenden Passats kollidiert sein. Anschließend sei er über den angrenzenden Gehweg gefahren und schließlich an einer Straßenlaterne zum Stillstand gekommen sein.

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Der 70-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 33-Jährige blieb unverletzt, jedoch zog sich seine 31-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Geesthacht, leichte Verletzungen zu. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kam für eine Fahrbahnreinigung auch die Feuerwehr zum Einsatz.

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Text: Polizeidirektion Ratzeburg

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