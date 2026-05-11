Stefan Thoma neuer Vorsitzender der FDP Rheinland-Pfalz – Schmitt: Wünsche dem neuen Team viel Erfolg für die liberale Sache.
Bad Kreuznach. Die Freien Demokraten Rheinland-Pfalz haben auf ihrem heutigen Landesparteitag die personellen Weichen für den Neustart der Partei gestellt. Nachdem der geschäftsführende Landesvorstand unter dem Vorsitz von Daniela Schmitt infolge der vergangenen Landtagswahl geschlossen zurückgetreten war, haben die Delegierten ergänzende Neuwahlen vorgenommen und damit ein deutliches Signal für Erneuerung, Zusammenhalt und Aufbruch gesetzt.
Zum neuen Vorsitzenden des geschäftsführenden Landesvorstands wählten die Delegierten Stefan Thoma aus dem Kreisverband Neuwied. Er erhielt 100 der 188 abgegebenen gültigen Stimmen und setzte sich damit gegen David Dietz aus dem Kreisverband Mainz (78 Stimmen) sowie Bernhard Busch aus dem Kreisverband Trier-Saarburg (5 Stimmen) durch.
In einem ersten Statement sagte der neue Vorsitzende Stefan Thoma: „Wir haben heute den ersten Schritt für einen Neuanfang gemacht. Das Ziel muss klar sein, bei den nächsten Wahlen wieder in die Parlamente einzuziehen. Dazu müssen wir für alle Menschen mit einem liberalen Weltbild absolut alternativlos werden. Ein konsequentes Eintreten für Meinungsfreiheit ohne Denk- und Sprechverbote, eine politische Heimat für Leistungsträger und Erfolgshungrige, eine Partei als politischer Anwalt der Selbstständigen: Das ist es, was dieses Land jetzt braucht. Das ist es, was wir als FDP wieder sein müssen. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen, die genug vom übergriffigen Staat haben und sich individuell entfalten wollen. Diese Menschen gibt es in Rheinland-Pfalz und ganz Deutschland. Wir werden ihnen die Hand reichen.“
Die auf dem Parteitag mit stehenden Ovationen und langanhaltendem Applaus verabschiedete Daniela Schmitt äußerte sich wie folgt:
„Ich wünsche dem neu gewählten Vorstandsteam um Stefan Thoma viel Erfolg und eine glückliche Hand für die liberale Sache in Rheinland-Pfalz. Ich durfte seit 2013 in besonderer Verantwortung für die Freien Demokraten Rheinland-Pfalz wirken und danke der Partei herzlich für das Vertrauen, das sie mir in all den Jahren entgegengebracht hat. Die vergangenen Monate mit den Wahlniederlagen im Bund und in Rheinland-Pfalz waren schwerwiegend. Für das Ergebnis in Rheinland-Pfalz trage ich Verantwortung.
Dennoch gehe ich in großer Dankbarkeit, weil unsere Partei bis zuletzt Kampfgeist, Zusammenhalt und Haltung gezeigt hat. Gerade auf dem Weg zur Landtagswahl haben wir eine breite Beteiligung der Mitglieder, programmatische Geschlossenheit und ein respektvolles innerparteiliches Miteinander erlebt. Ich würde mich freuen, wenn dieser Kurs fortgesetzt wird. Die FDP Rheinland-Pfalz hat gezeigt, dass sie auch in schwierigen Zeiten geschlossen für die liberale Sache einsteht.“
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Text: FDP Rheinland-Pfalz