POL-S: Brand Erbstetter Straße Stuttgart-Bad Cannstatt – Feuer im Wohnhaus

Brand Erbstetter Straße Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Montagmorgen (14.10.2024) in einem Mehrfamilienhaus an der Erbstetter Straße ein Feuer ausgebrochen.

Zeugen meldeten der Feuerwehr gegen 6.15 Uhr ein Feuer mit starker Rauchentwicklung in dem Gebäude.

Rettungskräfte bargen einen 33-Jahre alten Mann aus der Erdgeschosswohnung, in der das Feuer mutmaßlich ausbrach.

Die übrigen Bewohner wurden teilweise durch die Feuerwehr aus dem Haus begleitet oder konnten ihre Wohnungen eigenständig verlassen und nach Abschluss der Löscharbeiten zurückkehren.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 33-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Höhe des entstandenen Schadens, sowie die Ursache des Feuers sind Gegenstand der Ermittlungen.