POL-WL: Brand A7 Egestorf – Brennendes Sportboot auf der Autobahn – Egestorf/A7 (ots) – Ein eher seltener Einsatzanlass: ein brennendes Sportboot auf der A7.
Während einer Überführungsfahrt vom Wörthersee nach Dänemark bemerkte ein aus Dänemark stammender Fahrer eines Gespannes eine Rauchentwicklung aus dem von ihm auf einem Trailer transportierten Sportbootes.
Am vergangenen Donnerstag gegen 15 Uhr befand sich der Fahrer gerade auf der A7 Richtung Norden in Höhe Evendorf. Geistesgegenwärtig lenkte er daraufhin sein Gespann in die Abfahrt Egestorf und trennte den Trailer von dem Zugfahrzeug.
Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle ab und die Feuerwehr löschte im Anschluss das vollkommen elektrisch angetriebene Sportboot.
Aufgrund der aufwendigen Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Ausfahrt Egestorf für mehrere Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Warum das Feuer ausbrach wird nun durch die Polizei ermittelt.
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Bild & Text: Polizeiinspektion Harburg