Rülzheim – Leicht verletzt wurde eine Fußgängerin am Montag gegen 16:45 Uhr in Rülzheim an der Ampelkreuzung in der Ortsmitte.

Ein 23-jähriger PKW Fahrer wollte an der Ampel links abbiegen. Dabei übersah er eine Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte.

Die Frau kam durch den Zusammenstoß mit dem PKW zu Fall und zog sich Prellungen am Knie und am Handgelenk zu.

Eine sofortige notärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig.

Polizeidirektion Landau