Saarbrücken – Saarbahn-Info: Saarbahn baut Infektionsschutz für Busfahrer aus

Saarbrücken (SL) – Saarbahn-Info: Seit dem 13. März müssen Fahrgäste saarlandweit über die hinteren Türen in die Busse einsteigen. Um die Fahrer noch besser vor Infektionen zu schützen, hat die Saarbahn eine „Trennwand“ in ihren Bussen montiert. Die Folienwand schirmt den Fahrer gegenüber dem Fahrgastraum ab und reduziert so das Infektionsrisiko. Da der Ticketverkauf im Bus vorübergehend nicht möglich ist, werden Fahrgäste gebeten, den Fahrschein wenn möglich mit ihrem Handy (Saarfahrplan-App) oder am Automaten zu kaufen.

Appell an die Fahrgäste

Zwar sei das Fahrgastaufkommen, so die Saarbahn, in den letzten Tagen deutlich geringer geworden, es gäbe aber immer noch sehr viele Pendler, die Bus und Bahn für den Weg zur Arbeit nutzen. Damit ein genügend großer Abstand zu Personen gehalten werden kann: „Überlassen Sie zwischen 6 und 9 Uhr Bus und Bahn den Berufspendlern und verlegen Sie Ihre Fahrten möglichst nach 9 Uhr“, appelliert Saarbahn-Chef Peter Edlinger in Richtung Fahrgäste.

Zum Schutz der Fahrgäste

Die Saarbahn hat die Reinigungsintervalle verkürzt. Täglich werden alle Fahrzeuge gereinigt und die Kontaktflächen desinfiziert. Bereits seit drei Wochen wird die komplette Saarbahn-Flotte mit ihren 138 Bussen und 28 Bahnen wöchentlich per Kaltvernebelungstechnik desinfiziert. Die sogenannte Aerosoldesinfektion hat den Vorteil, dass sämtliche Kontaktflächen und auch schwer zugängliche Stellen, selbst kleinste Ritzen und Spalten, zuverlässig entkeimt werden. Weiterer Vorteil der Kaltvernebelung ist, dass nicht nur der Innenraum, sondern auch die Lüftungs- und Klimakanäle desinfiziert werden. Auf der Internetseite ihrer Webseite www.saarbahn.de sowie über Plakate in Busse und Bahnen informiert die Saarbahn ihre Fahrgäste über Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Änderungen im Bus- und Bahnverkehr der Saarbahn

Die Busse und Bahnen der Saarbahn verkehren von montags bis freitags nach dem Samstagsfahrplan. Die Saarbahn-Linie S1 verkehrt nur noch von/bis Hanweiler. Die grenzüberschreitende Buslinie 30 nach Forbach entfällt. Bei Bedarf setzt die Saarbahn in den Hauptverkehrszeiten Verstärkerfahrten bei den Buslinien und Doppeltraktionen (zwei Saarbahnzüge) bei der Saarbahnlinie S1 ein.

Saarbahn Service Center

Das Saarbahn Service Center in der Nassauer Straße in Saarbrücken bleibt weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Das Kundenzentrum ist aber telefonisch unter 0681 / 5003377 erreichbar.

